Борода підвищує ризик заразитися коронавірусом: як безпечно голитися

В американському Центрі з контролю і профілактики хвороб рекомендують чоловікам збрити бороду, оскільки вона підвищує шанс заразитися коронавірусом у 1000 разів.

Про це повідомляє Daily Mail. Дослідження засноване на тому, чи може маска ефективно захистити чоловіка в залежності від виду його бороди. Учені продемонстрували свої висновки наочно.

Фахівці показали, як повинна бути розміщена захисна маска на обличчі, щоб вона виконувала свої функції. Густа і довга борода не дозволяє правильно зафіксувати маску на обличчі, що підвищує ймовірність заразитися.

Інфографіка з 36 зачісками для людини показує, які з них підходять під маску або респіратор, а які заважають ефективності масок dailymail.co.uk

Відзначається, що дані рекомендації вчені дали ще в 2017 році і вони стосуються всіх ГРЗ, грипу і ГРВІ, а не тільки коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що коронавірус може бути небезпечним для молодих людей.

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