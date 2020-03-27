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27 березня • оновлено в 04:42
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Борода підвищує ризик заразитися коронавірусом: як безпечно голитися

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В американському Центрі з контролю і профілактики хвороб рекомендують чоловікам збрити бороду, оскільки вона підвищує шанс заразитися коронавірусом у 1000 разів.

Про це повідомляє Daily Mail. Дослідження засноване на тому, чи може маска ефективно захистити чоловіка в залежності від виду його бороди. Учені продемонстрували свої висновки наочно.

Фахівці показали, як повинна бути розміщена захисна маска на обличчі, щоб вона виконувала свої функції. Густа і довга борода не дозволяє правильно зафіксувати маску на обличчі, що підвищує ймовірність заразитися.

Інфографіка з 36 зачісками для людини показує, які з них підходять під маску або респіратор, а які заважають ефективності масок

Інфографіка з 36 зачісками для людини показує, які з них підходять під маску або респіратор, а які заважають ефективності масок

dailymail.co.uk

Відзначається, що дані рекомендації вчені дали ще в 2017 році і вони стосуються всіх ГРЗ, грипу і ГРВІ, а не тільки коронавірусу.

Борода підвищує ризик заразитися коронавірусом: як безпечно голитися

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що коронавірус може бути небезпечним для молодих людей.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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