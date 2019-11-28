Борису Патону – 101: як виглядав вчений у молодості і секрет його довголіття

Голова Національної академії наук Борис Патон 27 листопада відзначив свій день народження. Йому виповнився 101 рік.

У такому поважному віці видатний вчений продовжує працювати й лише нещодавно припинив заняття екстремальними видами спорту. OBOZREVATEL розповідає про найцікавіші досягнення людини-легенди.

Борис Патон Укрфото

Борис Патон – син засновника електрозварювання Євгена Патона, автора однойменного мосту в Києві, де вперше використали технологію цільного зварювання.

Борис Патон (справа) разом з братом Архивариус

У 1953 році для перевірки надійності конструкції використовували самохідні гармати і танки. Однак, на жаль, Євген Патон цього не побачив – він помер за три місяці до відкриття споруди.

Патон з батьком та братом (справа) vesti

Борис Патон у молодості Укрфото

Євген Патон "Вікіпедія"

Син Євгена Патона, Борис, якось розповідав у інтерв'ю, що, проїжджаючи через міст імені батька, завжди зупиняється хоча б ненадовго і подумки вітається з ним.

Борис Патон керує інститутом імені Євгена Патона понад 66 років. Це абсолютний рекорд світу. Також він з 1962 року очолює Національну академію наук, що також є рекордом.

Борис Патон газета 2000

Так званий шов Патона – одне з головних досягнень Інституту електрозварювання – це унікальна технологія зварювання живих тканин, за якої досягається зменшення крововтрати в кілька разів у порівнянні зі звичайною операцією, крім того, час проведення її також менший.

Як відомо, ця технологія з'явилася після того, як 1995 року Борис Патон, катаючись на водних лижах по Дніпру, зламав шийку стегна. Після операції він запитав у хірургів, чим йому різали кістку, і йому відповіли, що механічною пилкою. Повернувшись в інститут на роботу, Патон скликав консиліум і запропонував спробувати різати кістку лазером. Потім тривали досліди зі зварюванням живих тканин.

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Ще один винахід Бориса Патона – перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучку променів. Він має здатність різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Апарат "Вулкан" вперше випробували на кораблі "Союз 6" в 1969 році.

Залишив свій слід Борис Патон і в політиці. На виборах президента 2010 року він був довіреною особою Юлії Тимошенко. А в серпні 2011 року він підписав лист української інтелігенції на підтримку тодішнього президента Віктора Януковича.

Борис Патон і Юлія Тимошенко vesti.ua

На 10-річчя президентства в Академії наук Політбюро виділило Борису Патону дачу. Але потім, через 20 років, забрало назад, тому що вона сподобалася комусь із можновладців.

"На ті часи дача дуже хороша. Двадцять років я жив на ній. А потім мене попросили її звільнити, тому що її побажав мати хтось із нового начальства. Мені дали іншу дачу, гіршу", – розповідав академік про це в інтерв'ю.

"Рубрика"

Про свою сім'ю Борис Євгенович каже мало, але відомо, що дружина вченого, Ольга, була інженеркою Інституту механіки НАНУ, дочка, Євгенія, займалася там же клітинною біологією і генетикою. Обидві вже померли.

Патон також говорив, що йому не подобається його пам'ятник, який встановили при вході в інститут: не схожий, та й недобре їх за життя ставити. На думку вченого, людину прикрашає скромність. Зараз він говорить, що вже звик дивитися на себе кожен день, хоча не є прихильником культу особи.

Борис Патон don.kyivcity.gov.ua

Про своє довголіття Борис Патон говорить так: "Рецепт на всі часи - гармонійний розвиток тіла і духу, фізичних та інтелектуальних здібностей. Недарма саме таким був ренесансний ідеал людини. Фізична активність повинна бути помірною. Якщо займатися нею - то тільки заради поліпшення стану здоров'я, а не навпаки, чи не так? Я ніколи не займався спортом професійно, а обирав такі види фізичної активності, щоб вони були цікавими і захоплюючими. Довго займався тенісом і водними лижами, плавав. Від руху не відмовляюсь, адже рух - це життя. Воно тримає людину в тонусі, скільки б років їй не було. Не можна зберігати ясність думки і гостроту розуму, якщо тіло запущено. Тому, щоб працювати ефективно, я завжди намагався хоча б кілька годин на тиждень присвятити підтримці фізичної форми. Крім того, це добре знімає стрес".

Поштова марка "Борис Патон" (Україна, 2018) BOMARKA

"Майже все моє життя – це робота. Щодня встаю зрання і обмірковую план роботи, розставляю пріоритети. Намагаюся бути в курсі подій в нашій країні і в світі. Не можу сидіти склавши руки. Навіть якщо хочеться трохи відпочити. Вихідний день – це можливість побути трохи наодинці зі своїми думками", – сказав якось Борис Патон у одному з інтерв'ю.

Про українське суспільство вчений говорить так: "Проблема нашого суспільства в тому, що багато людей психологічно незрілі. Зараз багато хто скаржиться на погане життя, на несприятливі умови. І мало хто нарікає на себе. Просто сидіти і жалітися – це не дуже продуктивно. Можеш виправити, спокутувати те, що пропустив, – так роби! У більшості випадків не буває пізно. А не можеш зробити – змирись і живи далі, не гризи себе. Самоїдство ще нікого щасливим не зробило".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США на острові Воллопс з космодрому NASA успішно запустили ракету-носій Antares, над розробкою якої працювали також українські фахівці.

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