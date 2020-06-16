"Бориспіль" змінив протокол обслуговування: як тепер пропускатимуть пасажирів. Відео
Аеропорт "Бориспіль" та авіакомпанії змінили протокол обслуговування пасажирів після того, як із 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.
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Згідно з новими правилами, пасажирів іще на вході перевірятиме система, яка фіксує температуру і наявність маски (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
Після цього, як і раніше, потрібно пройти металодетектор і відсканувати багаж. Уже на цьому етапі від супровідників попросять відмовитися. Винятком стануть випадки з неповнолітніми дітьми або людьми, які вимагають сторонньої допомоги.
Далі проводиться реєстрація багажу. "Пасажири підходять із багажем, сканують посадковий талон, потім приклеюють самостійно бірку на багаж, далі він автоматично сканується і відправляється без контактів із персоналом", – розповіла співробітниця аеропорту.
На паспортному контролі нанесена розмітка для дотримання соціальної дистанції, також там проводиться повний огляд речей і за необхідності обшук кожного пасажира.
Потім температуру вимірюють іще раз представники авіакомпанії перед входом до літака, салон якого заздалегідь повністю обробляють.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У понеділок, 15 червня, Україна відновила міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів із нашої країни.
Аеропорт "Бориспіль" ввів нові правила для пасажирів, яких варто дотримуватися, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.
В авіакомпанії МАУ розповіли, що стюардеси і стюарди зобов'язані регулювати переміщення пасажирів на борту, намагатися уникнути скупчення людей біля туалетів, а також стежити за тим, щоб пасажири мали маски.
У 2020 році планували ввести в "Борисполі" систему біометричного контролю, однак цей проєкт перенесли на 2021 рік.