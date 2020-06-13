"Бориспіль" відкриває міжнародне авіасполучення: з'явилися деталі

В аеропорту "Бориспіль" заплановано 15 регулярних рейсів на добу від дня відкриття міжнародного авіасполучення 15 червня.

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Про це 13 червня на пресконференції заявив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін, уточнивши деякі напрямки.

Павло Рябікін

За його словами, йдеться про Велику Британію, деякі країни Європи, Оман. При цьому більшість рейсів будуть внутрішніми.

Рябікін уточнив, що це згідно з заявами авіакомпаній, однак чи будуть виконуватися рейси, поки сказати складно.

"Тому що компанії, які почали продавати квитки, бачать не дуже великий попит. Не виключено, що деякі скасують заплановані рейси", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України дозволив із 15 червня відкрити пункти пропуску і контролю в авіасполученні з метою обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні.