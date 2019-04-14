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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсі статті автора

В лесу было неспокойно: опытный Винни-Пух проиграл молодому Пятачку

6.7тЧитати матеріал російською

В лесу было неспокойно. Все понимали, что право собирать мед опытный Винни-пух уже проиграл молодому и не сведующему в этом Пятачку. Пятачок хорохорился и готовился к титулу Пчеловода, а также очень хотел показать, как он будет руководить лесом. Даже переругивание с Винни-пухом на большой лесной поляне не могло изменить ситуацию. Похоже, что это понимали почти все, кроме самого Винни-пуха.

Одним из первых это понял мудрый Кролик, которого Винни-пух привел в пчеловодство. Но теперь Кролик поддерживал Пятачка и утверждал, что Винни-пух уже не тот, что был раньше, что у него неправильные пчелы и он делает неправильный мед, но раньше он этого не видел. И многие, глядя на это, ставили ставки на то, когда он скажет все тоже про Пятачка и добавит, что его обманули и мол, изначально, он не знал всего.

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Другие кролики из окружения Винни-пуха, грустно смотрели на происходящее в лесу, понимая, что по факту их отодвигают не только от меда, но и от капусты. Правда у этих кроликов уже были припрятаны несколько арбузов, мешок лимонов и морковка на черный день, но переезжать в другой лес им сильно не хотелось. А учитывая, что обещал Пятачок, то такой переезд становился более чем реальным. Да и леса подходящего пока не было.

В одном их ждали, чтобы поговорить с ним за все, что они натворили, а в другом ждали чтобы посадить за все то, что они не делали. Все это не делало их оптимистами и не вселяло в них уверенность в завтрашнем дне. Глядя на все это Тигра понимала, что хоть выборы в пчеловоды она проиграла и с Винни-пухом они уже не конкуренты, но надо готовится к осеннему конкурсу на самое красивое обещание. Правда этому могло помешать то, что Пятачок хотел досрочно распустить победителей предыдущего конкурса. И хотя говорили, что такие хотелки у него есть, но с могулками у поросенка были явные проблемы. Потому, что дату конкурса и мед на его проведение выделяли сами победители предыдущего конкурса.

В общем в лесу было не скучно, но тревожно. Иа грустно смотрел на все происходящее и понимал, что он вообще после конкурса пчеловодов может пролететь мимо конкурса обещаний. Это заставляло его истерить и делать громкие, но пустые заявления. Ему всегда хотелось быть Пчеловодом и еще сильнее хотел руководить лесом, ведь он понимал, что без этого производство собственного меда не увеличить. А мед он любил. Но ситуацию исправить не мог. И не потому, что не хотел, а потому что не знал как.

А над лесом летала Сова и хорошо поставленным голосом сообщала о том, что не допустит нарушений и жестко будет пресекать их. Совята вторили своему шефу и тоже готовились к осеннему конкурсу обещаний. Для этого они много работали. Например, создали новое и очень интеллигентное сообщество "Звери важны" со многими старыми лицами. На фоне всего этого Слонопотам, который руководил главной опушкой леса, решил публично отколоться от группы поддержки Винни-пуха и сказал, что на осенний конкурс обещаний он пойдет самостоятельно, самосидетельно и самолежательно. Но без Винни-пуха. Лес с интересом смотрел на эти процессы и надеялся, что Пятачок станет Кристофером Робином.

В лесу ждали дождь и дебаты. И лесу было не смешно.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А посреди леса стоял Берёза и изображал дерево,типа не при делах.
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Zavgorodniy Alexander
Zavgorodniy Alexander
А еще - Пятачок очень любил природу и смену времен года. Лето и осень - за обилие даров природы и возможность всласть покувыркаться в травке. Зиму-за белый и чистейший снежок . А весну-за то, что можно помечтать... и верить в исполнение самых смелых грез и надежд ,возникших под влиянием на воспаленный мозг травы,снега.и нашептывания в поросячьи ушки сказок и прогнозов на будущее (такое сладкое и одурманивающее перспективами) его суфлером и советчиком. (этот персонаж был умудрен опытом своего родителя, тайного черного мага,который вел дела с монстром-владыкой соседнего большого и темного леса. И всячески влиял на сознание маленькой свинки с целью обратить в иную веру и сделать вассалом монстра,с которым водились некоторые крупные звери из его леса).... А не любил маленький свин стричь волосы и ногти ...и говорить о свих планах(потому что сам не знал о них).. а тут еще Винни стал приставать с предложениями поболтать публично... И это очень мешало растущей свинье любоваться своим отражением в зеркале и пудрить мозги своим почитателям ,давая неисполнимые , пустые обещания и заверения (которые,между прочим, никто и не собирался исполнять ) ...
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
https://www.youtube.com/watch?v=LKKE-PuLruw&feature=share всех неравнодушных прошу распространять ролик https://www.youtube.com/watch?v=LKKE-PuLruw&feature=share и напомню за зебенского НЕ ГОЛОСОВАЛО 82% избирателей..!!!!!
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