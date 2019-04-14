В лесу было неспокойно. Все понимали, что право собирать мед опытный Винни-пух уже проиграл молодому и не сведующему в этом Пятачку. Пятачок хорохорился и готовился к титулу Пчеловода, а также очень хотел показать, как он будет руководить лесом. Даже переругивание с Винни-пухом на большой лесной поляне не могло изменить ситуацию. Похоже, что это понимали почти все, кроме самого Винни-пуха.

Одним из первых это понял мудрый Кролик, которого Винни-пух привел в пчеловодство. Но теперь Кролик поддерживал Пятачка и утверждал, что Винни-пух уже не тот, что был раньше, что у него неправильные пчелы и он делает неправильный мед, но раньше он этого не видел. И многие, глядя на это, ставили ставки на то, когда он скажет все тоже про Пятачка и добавит, что его обманули и мол, изначально, он не знал всего.

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Другие кролики из окружения Винни-пуха, грустно смотрели на происходящее в лесу, понимая, что по факту их отодвигают не только от меда, но и от капусты. Правда у этих кроликов уже были припрятаны несколько арбузов, мешок лимонов и морковка на черный день, но переезжать в другой лес им сильно не хотелось. А учитывая, что обещал Пятачок, то такой переезд становился более чем реальным. Да и леса подходящего пока не было.

В одном их ждали, чтобы поговорить с ним за все, что они натворили, а в другом ждали чтобы посадить за все то, что они не делали. Все это не делало их оптимистами и не вселяло в них уверенность в завтрашнем дне. Глядя на все это Тигра понимала, что хоть выборы в пчеловоды она проиграла и с Винни-пухом они уже не конкуренты, но надо готовится к осеннему конкурсу на самое красивое обещание. Правда этому могло помешать то, что Пятачок хотел досрочно распустить победителей предыдущего конкурса. И хотя говорили, что такие хотелки у него есть, но с могулками у поросенка были явные проблемы. Потому, что дату конкурса и мед на его проведение выделяли сами победители предыдущего конкурса.

В общем в лесу было не скучно, но тревожно. Иа грустно смотрел на все происходящее и понимал, что он вообще после конкурса пчеловодов может пролететь мимо конкурса обещаний. Это заставляло его истерить и делать громкие, но пустые заявления. Ему всегда хотелось быть Пчеловодом и еще сильнее хотел руководить лесом, ведь он понимал, что без этого производство собственного меда не увеличить. А мед он любил. Но ситуацию исправить не мог. И не потому, что не хотел, а потому что не знал как.

А над лесом летала Сова и хорошо поставленным голосом сообщала о том, что не допустит нарушений и жестко будет пресекать их. Совята вторили своему шефу и тоже готовились к осеннему конкурсу обещаний. Для этого они много работали. Например, создали новое и очень интеллигентное сообщество "Звери важны" со многими старыми лицами. На фоне всего этого Слонопотам, который руководил главной опушкой леса, решил публично отколоться от группы поддержки Винни-пуха и сказал, что на осенний конкурс обещаний он пойдет самостоятельно, самосидетельно и самолежательно. Но без Винни-пуха. Лес с интересом смотрел на эти процессы и надеялся, что Пятачок станет Кристофером Робином.

В лесу ждали дождь и дебаты. И лесу было не смешно.

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