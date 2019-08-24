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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Шествие достоинства: красивое шоу, уместное в мирное время

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Посмотрел трансляцию с Майдана Незалежности. Красиво. Ярко. Эффектно. Много музыки, символизма и света. Видна офигенная операторская работа. Режиссура на высшем уровне и понятно, что Алан Бадоев не зря ест свой хлеб. Вполне возможно, что он лучший режиссёр шоу на постсоветском пространстве.

И все очень гармонично, как для шоу. Классные номера от эффектного репа зачитаного Алиной Паш до гимна исполненного шикарным голосом Тины Кароль, от акапельного исполнения гимна Украины военными до аллюзии на пианино с Майдана.

Много детей, много белого цвета, много продуманных технологических приемов. Все на позитиве.

Людям шоу стопроцентно понравится.

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Именно такое шоу было бы уместно после победы. На следующий год после окончания войны. Сразу после того, как над Луганском и Донецком начнут развеваться на ветру флаги Украины. Сразу после того, как российские военные перестанут топтать землю Донбасса, а мы системно начнем реализовывать план по возврату Крыма в состав Украины. Сразу после того, как перестанут приходить сводки с фронта сколько было сегодня обстрелов, сколько украинцев погибло, а сколько ранены.

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А с 2014 года для меня парад военных на Майдане в День Независимости это символ борьбы за Независимость и составляющая часть идеологии. Да! Для меня военные, которые с передовой прибыли на парад - это образ защитников моей страны и напоминание, что война все еще идет. Это то, что я прочувствовал в себе. Это элемент мобилизации общества.

Сегодня этого не было. Было шоу. Очень красивое шоу. Которое уместно в мирное время. Но это лично мое мнение. Извините, если с вашим оно не совпало. Но у нас же свободная страна и каждый имеет право на свое мнение? Вот я свое и высказал.

И еще раз с Днем Независимости, друзья!

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
День Незалежності
Особи
Алан Бадоєв Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу свято
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Згодна на 100%!! Слуги нарлду ніяк не можуть відійти від своїх стандартів0- піар або шоу будь-якою ціною і будь-де. Так, неначе ми дивемо в якійсь безхмарній, віртуальній реальності. Нагадують підлітків, які ніяк не награються
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Gamilton Bob
Gamilton Bob
как уже достали эти политики))))) шумит береза, качаясь на ветру))))))
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Cachko Elena
Cachko Elena
на троещину иди свою из центра Киева и там будешь учить местных алкашей как праздник проводить, тебя забыли спросить,пролетел,как фанера над парижем и все никак успокоиться не может,его не спросили, везде надо свои 5 коп.вставить. парад всегда и во все времена проводился после ПОБЕДЫ в войне, а не во время войны.парад-это точка победы. неуч, еще книжками торговал на базаре,а ничего не знает...
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Cachko Elena
Cachko Elena
Атаманчук Ігор, иди полижи зад березе, гей вонючий и успокойся со своей троещиной быдляцкой...парад он вспомнил 1941 года, а че каждый год тогда парад не проводили ? А один раз только ?
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Атаманчук Ігор
Атаманчук Ігор
Cachko Elena, Ватка ты зеленая, а парад 1941 года не Красной площади забыла? Да куда тебе,ты ж и знаки препинания не знаешь,убогая. Да и Троещину ты вряд ли в реале видела, район теперь покруче всяких там Борщеговок с Дарницами будет. И Березу не тронь, вашей ЗЕлени до него никак не дорости.у не дано.
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