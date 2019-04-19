Сегодня вечером начинается большой еврейский праздник Пейсах! Главный праздник! Это праздник свободных людей, который знаменует освобождение евреев из египетского рабства. Я поздравляю всех, кто отмечает или будет причастен к празднованию. И желаю всем ценить Свободу, как высшую ценность которая есть у человека. Ведь этот праздник учит нас тому, что Свобода - базовый элемент в системе ценностей любого человека, данный ему при рождении. И если вам кто-то говорит, что Свобода вам не нужна или вы до нее не доросли, то это ваш враг. Человек должен быть свободным и ценить Свободу, как высшее проявление независимости, как право на духовное и политическое самоопределение.

Рабам чужда свобода. Они держатся за рабство, как за элемент стабильности и воспринимают свои оковы, как гарантии благополучия. Им непонятны наш взгляды. Но непонятны они лишь по незнанию. Да, рабы не понимают свободных людей. К сожалению они не понимают чего лишены. Рабы не готовы сражаться за свою свободу. Они в ней не нуждаются. И не знают, что Свобода - это условие счастья! Б-г хотел, чтоб евреи были счастливы и вывел их из египетского рабства. Свобода стала базовой ценностью и остается такой для всех, кто ее познал.

И в этот день, я хочу пожелать всем не просто Свободы, а Мира и Свободы. И пусть то, что нам так дорого досталось всегда будет для нас одной из наивысших ценностей, которую мы не променяем на любую цену. Так будьте же счастливы Свободные Люди вне зависимости от вероисповедания! Пейсах кашер вэ самэах!

פסח כשר ושמח!

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