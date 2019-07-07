Многие называют меня уравновешенным политиком и миротворцем. Так вот я не советую делать эфир с российским пропагандоном Киселевым на NewsOne. Не надо этого делать.

Будут последствия. И я людей сдерживать не буду. Так что лучше отказаться от идеи надавить на эту рану. Больно будет всем. И не только эмоционально. Поэтому лучше от этой хр*ни отказаться. И не надо мне рассказывать о свободе слова. Никто не посчитает нормальным послушать лекции доктора Менгеле о человеколюбии. Никто не посчитает адекватным идею назвать Пол Пота миротворцем.

Никто не воспримет предложение провести слушания о бесчеловечности терроризма, которые будет вести Бен Ладен. Не лицемерьте. Киселев разжигал войну, сеял зерна ненависти, распространял ложь и фейки. Это не свобода слова, а беспринципность и фарисейщина. Не доводите людей до греха. Или это и есть на самом деле главная цель эфира?

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!