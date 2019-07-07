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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсі статті автора

Телемост с "Россией-24": не доводите людей до греха, будет больно

31.2тЧитати матеріал російською

Многие называют меня уравновешенным политиком и миротворцем. Так вот я не советую делать эфир с российским пропагандоном Киселевым на NewsOne. Не надо этого делать.

Будут последствия. И я людей сдерживать не буду. Так что лучше отказаться от идеи надавить на эту рану. Больно будет всем. И не только эмоционально. Поэтому лучше от этой хр*ни отказаться. И не надо мне рассказывать о свободе слова. Никто не посчитает нормальным послушать лекции доктора Менгеле о человеколюбии. Никто не посчитает адекватным идею назвать Пол Пота миротворцем.

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Никто не воспримет предложение провести слушания о бесчеловечности терроризма, которые будет вести Бен Ладен. Не лицемерьте. Киселев разжигал войну, сеял зерна ненависти, распространял ложь и фейки. Это не свобода слова, а беспринципность и фарисейщина. Не доводите людей до греха. Или это и есть на самом деле главная цель эфира?

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особи
Віктор МедведчукДмитро Кисельов
Місце
Україна
Теги
пропагандаросійські телеканали
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Vik Vik
Vik Vik
Это провокация в стиле Гаврилова .. в Грузинском парламенте
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Берёза не имеет конституционных полномочий указывать что можно а что нельзя. И на ПолПота с Менгеле он похож гораздо больше.
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Vik Vik
Vik Vik
Афанасьев Алексей, Он парламентарий..А потому может указывать. И чем он похож на Менгеле?
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Так вот я не советую делать эфир с российским пропагандоном Киселевым на NewsOne..." - а я бы, наоборот, и не возражал. Пусть 73%-ная вата смотрит КОГО она привела к власти. И Вы тоже НЕ в стороне от этого позорного процесса были.
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8
Vik Vik
Vik Vik
Свавильный Николай, Т.е вам похер..? Хоть потом..лишь бы посмотреть как другие,якобы, будут сожалеть, что не разделили ваших политических воззрений? Это диагноз..
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