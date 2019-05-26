Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

У Дніпрі триває четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. Спортивна подія зібрала представників світової бігової еліти та любителів легкої атлетики з одинадцяти країн світу. І можливим це стало завдяки співпраці з представниками великого бізнесу. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов.

"Ми зустрічаємося тут уже вчетверте. Щороку кількість учасників зростає. Нині на всіх дистанціях у нас близько 5 тис. бігунів. Це дуже добре. Майже половина учасників – приїжджі гості з-за кордону та з інших міст України. Ми раді всіх вітати. Також велика кількість корпоративних команд. Чудово, що наші земляки та представники бізнесу дуже згуртовані. Крім цього, до Дніпра прибули спортсмени світового рівня, зокрема з Кенії. Сподіваюся, цього року буде встановлено рекорд траси", – сказав Борис Філатов.

Мер також подякував соціально орієнтованому бізнесу та організаторам, зокрема, компанії INTERPIPE, за підтримку розвитку спорту у Дніпрі. Крім цього, Борис Філатов вибачився перед дніпровцями за можливі незручності у зв’язку з перекриттям руху на деяких вулицях.

За словами генерального менеджера компанії Run Ukraine Дмитра Черніцького, учасниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представники загалом одинадцяти країн світу, зокрема Великої Британії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Кенії. "Це наша стратегія – виходити на міжнародний рівень, залучати учасників із ближніх країн", – сказав Дмитро Черніцький.

Також у компанії титульного спонсора пояснили, завдяки чому напівмарафон набирає обертів. "Ви бачите яскравий приклад співпраці великого бізнесу з місцевими громадами. Великий бізнес надав підтримку, й тому це сталося. До цього підключився малий бізнес – почали виставляти корпоративні команди. Ця співпраця дає таке чудове спортивне свято", – зазначив директор з корпоративних відносин компанії INTERPIPE Дмитро Кисилевський.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вчетверте стартував Interpipe Dnipro Half Marathon. Цього року в ньому взяли участь близько 5 тисяч учасників.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!