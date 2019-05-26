ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

1.6тЧитати матеріал російською

У Дніпрі триває четвертий Interpipe Dnipro Half Marathon. Спортивна подія зібрала представників світової бігової еліти та любителів легкої атлетики з одинадцяти країн світу. І можливим це стало завдяки співпраці з представниками великого бізнесу. Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

"Ми зустрічаємося тут уже вчетверте. Щороку кількість учасників зростає. Нині на всіх дистанціях у нас близько 5 тис. бігунів. Це дуже добре. Майже половина учасників – приїжджі гості з-за кордону та з інших міст України. Ми раді всіх вітати. Також велика кількість корпоративних команд. Чудово, що наші земляки та представники бізнесу дуже згуртовані. Крім цього, до Дніпра прибули спортсмени світового рівня, зокрема з Кенії. Сподіваюся, цього року буде встановлено рекорд траси", – сказав Борис Філатов.

Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

Мер також подякував соціально орієнтованому бізнесу та організаторам, зокрема, компанії INTERPIPE, за підтримку розвитку спорту у Дніпрі. Крім цього, Борис Філатов вибачився перед дніпровцями за можливі незручності у зв’язку з перекриттям руху на деяких вулицях.

Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

За словами генерального менеджера компанії Run Ukraine Дмитра Черніцького, учасниками Interpipe Dnipro Half Marathon стали представники загалом одинадцяти країн світу, зокрема Великої Британії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Кенії. "Це наша стратегія – виходити на міжнародний рівень, залучати учасників із ближніх країн", – сказав Дмитро Черніцький.

Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

Також у компанії титульного спонсора пояснили, завдяки чому напівмарафон набирає обертів. "Ви бачите яскравий приклад співпраці великого бізнесу з місцевими громадами. Великий бізнес надав підтримку, й тому це сталося. До цього підключився малий бізнес – почали виставляти корпоративні команди. Ця співпраця дає таке чудове спортивне свято", – зазначив директор з корпоративних відносин компанії INTERPIPE Дмитро Кисилевський.

Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу
Борис Філатов про Interpipe Dnipro Half Marathon: це результат гуртування громади і бізнесу

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вчетверте стартував Interpipe Dnipro Half Marathon. Цього року в ньому взяли участь близько 5 тисяч учасників.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки