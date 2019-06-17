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Борис Філатов
Борис Філатов
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Делай добро и бросай его в воду

6.8тЧитати матеріал російською

Когда я все это задумывал - надо мной смеялись.

А я говорил, что это лишь то малое, что мы можем вернуть людям, строившим наш Город.

Бесплатные лагеря отдыха, пятиразовое питание, образовательные программы, обучение компьютерной грамотности и иностранным языкам, уроки агрономии, занятия спортом, битва хоров и посещение оперы, спектакли и чтение книг.

Делай добро и бросай его в воду

Facebook Бориса Филатова

Годами мы выдаём десятки миллионов гривен материальной помощи, несмотря на вой активистких мразей, обвиняющих нас в подкупе избирателей.

Сегодня "бабушек Филатова" - десятки тысяч.

Это наш прямой долг - помогать пожилым людям и не давать им чувствовать себя брошенными властью.

Прямо сейчас мы проводим всеукраинскую конференцию работников социальной сферы и делегаты из 17 регионов Украины могут перенять наш опыт на всю страну.

...

Делай добро и бросай его в воду.

Не ради "любви электората" ( словечко-то какое подлое...)

...

Ради своих покойных родителей.

И они улыбнутся тебе с Небес...

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Автор
Борис ФілатовБорис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
Джерело
Джерело:Facebook Бориса Филатова
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Журба Валентина
Журба Валентина
акивисты (настоящие) не мрази, просо системному самураю всегда тяжко договариваться с неформатными ронинами. Но лучше ладить, а то такие они придут по ваши души, что не поздоровится!
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Риторика цього чиновника недопустима: "мрази активисти" з однієї сторони і він такий герой, такий величний, один зробив стільки хорошого. Так не буває, кругом вас люди, які все це робили. Ви витрачали на це не власні гроші, а громадські. Краще б вас люди похвалили, в так вигл, дає як самовихвпляння, передвиборчих піар.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Мельниченко Людмила, а ви часом не з Дніпра? Хотілось би почути дніпрян.
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