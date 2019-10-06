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6 жовтня • оновлено в 17:53
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Борис Акунін
Борис Акунін
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"Догоню с*чонка – убью нах*р"

35.7т Читати матеріал російською

Я собираюсь написать эссе о феномене интеллектуального анекдота, но обнаружил, что знаю или помню недостаточно примеров. Подбросьте, пожалуйста. Годится любой, требующий какого-никакого культурного бэкграунда. Как про мальчишку, убегающего от дворника Литинститута.

Или мой любимый, который я уже лет тридцать рассказываю в кампаниях, поскольку мало кто может:

"Ночь, зимний город, на перекрестке мерзнет гаишник в тулупе и валенках. Останавливается машина. За рулем японец. Опускает стекло, кланяется, говорит:

О-мавари-сан, коно сабисии, юки-но цумотта мати де КОКА-КОЛА но бин-о доко дэ каэмас ка?

Гаишник пучит глаза.

- А? Извиняюсь, не понял… Бутылку ЧЕ-ГО хотите вы купить в этом печальном заснеженном городе?".

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"Неприличный анекдот": в России высказались о двойниках Путина

Так. Выяснил, что жена анекдот про дворника не знала. На всякий случай пересказываю.

"1950-й год, Москва, двор Литературного института. Мальчишка разбил мячом окно и улепетывает от дворника. Бежит, думает: "Господи, ну зачем мне этот пошлый имидж сорванца, гоняющего мяч? Я ненавижу футбол, не люблю улицу. Мог бы сидеть сейчас дома и читать по-испански моего любимого Борхеса. Вот кто никогда никем не прикидывался. Ах, где-то он сейчас?". В это время на другом конце света Борхес щурится над рукописью, думает: "Зачем я гублю остатки зрения здесь, в этой душной комнате, вдали от свежего воздуха? Как мудр мой русский друг Андрей Платонов, который днем подметает улицы на свежем воздухе, впитывает запахи настоящей, а не выдуманной жизни и потом по ночам пишет свои великие тексты. Ах, где-то он сейчас?" Андрей Платонов, пыхтя, гонится за мальчишкой с метлой и думает: "Догоню сучонка – убью нахер".

В общем, мне нужно что-то в этом роде. (Не пишите в комментах, пожалуйста, что Платонов не работал дворником, а книги Борхеса в сталинскую Москву попасть не могли. Это анекдот, да?)

Расспросил англичан, но у них, кажется, с этим жанром как-то не очень. Или, может, не у тех спрашивал. Максимально сложный анекдот звучит так:

"Джентльмен видит в газете объявление "Продается говорящая собака". Приходит по адресу, выводят к нему собаку. Он спрашивает: "Как ты научилась разговаривать?". Собака отвечает: "Самоучкой. Мне в жизни всё давалось трудно. В юности я работала спасателем в Альпах и один раз угодила под снежную лавину. Потом служила в Ираке саперным псом, обезвреживала игиловские мины. Подорвалась, трое суток в реанимации. Теперь вот залечиваю посттравматический синдром". "Боже, почему вы продаете такую невероятную собаку?!", - спрашивает джентльмен. Хозяин (в бешенстве): "Да потому что она все время врет!!! Не была она ни в каком Ираке!".

(Тут всё ничего, но не дотягивает – простоват).

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Автор
Борис Акунін Борис Акунін
Тема
Анекдоти
Тег
анекдот
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Акунина
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Коментарі
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Пепеляшков Михаил
Пепеляшков Михаил
Близок к написанному анекдоту мой любимый тост: начало 20 века, пусть будет примерно 1907 год. По улице Санкт-Петербурга идёт мальчик, одетый в белые шортики, белую маечку, в руке ноты, под мышкой зажата скрипка. Он сворачивает в переулок и заходит в одно из самых затхлых и пропитых заведений тех лет, подходит к стойке, кладет монетку и просит коробочку монпасье. Бармен мутным взглядом осматривает мальчика, смахивает монету и даёт тому коробку конфет, мальчик зажимает её под мышкой второй руки и разворачивается уходить. В этот момент в заведение вваливается ужасного вида мужчина с длинной спутавшейся бородой, одет в мешковину, весь зарыган, он хватает первый табурет и начинает крушить все подряд: столы, шкафы, людей... Вдруг в этом хаосе его взгляд останавливается на мальчике, одетом в белое. Он мутным взглядом фокусируется на нем, подходит, замахивается табуреткой... Стоп-кадр. Мальчик смотрящий снизу на этого бесноватого мужчину думает:"ах, Эрнест, какой же ты идиот. Ведь ты мог купить эти конфеты возле музыкальной школы, сейчас сидеть дома, кушать их и читать своего любимого писателя Джека Лондона". Мы переносится на туманный альбион. Высотное здание, на карнизе стоит человек, смотрит вниз и готовится сделать последний шаг в своей жизни и броситься вниз. В этот момент в его голове:" ах, Джек, какой же ты идиот, ведь ты сейчас мог сидеть дома у своего камина в качалке, пить чай и читать своего любимого писателя Эрнеста Хемингуэя". Снова переносимся в другое место. Карибский бассейн, белоснежная яхта, в компании очаровательных блондинки и брюнетки, под нестерпимо палящим солнцем, с сигарой в зубах отдыхает Эрнест Хемингуэй. Его мысли в этот момент:"ах, Эрнест, какой же ты идиот. Ведь ты мог не отказываться от этой литературной (нобелевской) премии, уже сейчас быть признаным писателем, сидеть у себя на вилле, пить ром и читать своего любимого писателя Владимира Набокова". В этот момент Владимир Набоков в Санкт-Петербурге с табуретом в руках...ну и предложение выпить за то, чтобы мы оказывались в нужный момент в нужном месте или как-то так.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Пепеляшков Михаил, можна цілий серіал з такого анекдота зняти
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Пепеляшков Михаил
Пепеляшков Михаил
Пепеляшков Михаил, и прошу о несоствковках, временных непопадах и так далее не умничать, кроме того, что сам искал и читал, наслушался застольных хмельных заумных мыслей на этот счёт столько, что можно еще не одну историю состряпать.
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Соин Сергей
Соин Сергей
Божественно. Впрочем как всё у Акунина.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Начало эссе понравилось. Хвала тем, кто запоминает анекдоты и умеет их воспроизводить. Еще большая хвала тем, кто из простенькой жизненной ситуации может сочинить анекдот. А самая большая похвала тем, кто умеет сочинить короткий анекдот. - Люблю заходить в Оперу; - Ого, ты такой интеллигентный; - Нуу, наверное, хотя браузер обычный.
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