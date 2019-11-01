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1 листопада • оновлено в 16:03
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"Бондаренко – п**даболка!" Соколова яскраво рознесла ексрегіоналку за фейк на росТБ

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Українська журналістка Яніна Соколова яскраво розгромила фейк поплічниці окупантів, ексрегіоналки Олени Бондаренко. Виступаючи на російському телебаченні, та заявила, що в Україні нібито скасували для старшокласників такі предмети, як алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія, географія та астрономія.

З цього приводу телеведуча влаштувала зрадниці яскравий тролінг в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Є певні категорії "експертів" у Соловйова: довбой*би, психічно неврівноважені та мохи. Але щоб з'явилися мохи-довбой*би – таке навіть Мічуріну не снилося! А ось Олена Бондаренко зуміла поєднати в собі обидва цих гени. Вона мало того, що п*здить, та ще й п*здить, не розібравшись у питанні. Так, у нас ще скасували ліві руки як рудимент. Ліва рука при викиданні "зіги" тільки заважає і плутає школяра. Я просто доведу, що Олена Бондаренко – п**даболка", – жорстко вгамувала пропагандистку Соколова.

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Журналістка пояснила, що насправді мова йде не про скасування предметів, а про реформу шкільної освіти. Вона передбачає систематизацію дисциплін на дев'ять категорій, які називаються компетентності. Таким чином, наприклад, алгебра і геометрія увійдуть в математичну компетенцію.

"Сенс реформи, щоб діти не просто тупо зубрили правила, а вміли їх застосовувати, були компетентними. Але звідки Олені знати про компетентність, якщо вона має компетенцію тільки в продажу Батьківщини за дрібний прайс", – продовжила тролити журналістка скандальну ексрегіоналку.

Крім того, Соколову розсмішила брехня Бондаренко про те, що Україна нібито переходить на систему освіти, яка існувала в гітлерівській Німеччині. Зрадниця України заявила, що діти нібито вивчатимуть тільки історію, літературу та патріотичне виховання.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Відкриваємо список предметів у 11 класі за 2019 рік. Олено, на Камчатці там! Досить шм*ньку свою смикати! Я для кого це роблю?! Уважно дивись! Базові предмети – українська мова та література, англійська мова. Ну, поки все збігається, просто бандеропіндоській рай. Зарубіжна література. А-а-а, "Майн Кампф" вивчати! Історія – історія Третього рейху, всесвітня історія – історія всесвітнього рейху. Громадянська освіта – це про те, що у російськомовних немає прав! Ой, зачекайте, що це? Математика?! Алгебра і початки аналізу?! Геометрія?! Біологія і екологія?! Географія?! Фізика і астрономія?! Хімія?! Як так?! Олено, а ось ще і вибірково-обов'язкові предмети: мистецтво, технології, інформатика!" – відповіла на брехню Бондаренко Соколова.

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Після цього вона жорстко висміяла постійні походи колишньої регіоналки на ефіри до головного пропагандиста Кремля, а також поставила під сумнів високий рівень інтелекту посіпаки російських окупантів.

"А тепер, Олено, розв'яжи задачу: з однієї труби витікає п*здіж, з другої – тупість, з третьої визирає Жириновський з прищіпками на сосках. Що виходить? Правильно – басейн з л*йном, або" Вечір з Володимиром Соловйовим". Олено, не ходи ти туди! Ходи краще в українську школу, в 5 клас, може щось з тебе і виросте", – висміяла Бондаренко журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондаренко засвітилася на російському телебаченні зі скандальним виступом про нібито тотальні утиски російської мови в Україні. Окреме місце в спічі ексрегіоналка приділила переважанню україномовних шкіл в Києві, що, на її думку, є неприпустимим.

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Теми
російська пропаганда Реформа освіти
Особи
Яніна Соколова Олена Бондаренко
Місце
Україна
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Соколова-БРАВО!!!
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Громозека Иван
Громозека Иван
А Янка лысая х*есоске!
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Александрович Валера
Александрович Валера
Отправить Соколову на базар надо. Для учебы по правильному языку в эфире
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