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21 листопада • оновлено в 10:37
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"Боляче за Україну!" Мережу зворушив несамовитий пост про похорон бійця

2.6т
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Користувачів мережі розчулився пост про похорон бійця Об'єднаних сил, який відбувся в селі Сущани на Київщині.

Сержант, військовослужбовець першого батальйону 14 окремої механізованої бригади Артем Соколов загинув 16 листопада на Донбасі від кулі снайпера. Несамовиту історію про те, як його проводжали в останню путь, розповіла у Facebook Наталія Кравець.

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Похорон Артема Соколова

Похорон Артема Соколова

"Цензор.нет"

"Був важкий день – поховали українського воїна з села Сущани Київської області, якого вбив на нашій землі ворожий снайпер. Залишилася дружина, двоє дітей і бабуся. Боляче усвідомлювати втрату, боляче за Україну, яку покидають її кращі сини", – написала вона.

Водночас Кравець описала один вельми показовий момент: місцевий магазин, який розташований на дорозі до кладовища, відмовився цього дня брати з людей гроші за каву. Вчинок власників вразив покупців.

Під постом зібралося чимало коментарів зі словами співчуття родині загиблого.

"Боляче за Україну!" Мережу зворушив несамовитий пост про похорон бійця

"Цензор.нет"

"Боляче за Україну!" Мережу зворушив несамовитий пост про похорон бійця

"Цензор.нет"

"Боляче за Україну!" Мережу зворушив несамовитий пост про похорон бійця

"Цензор.нет"

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїн бригади швидкого реагування Національної гвардії опублікував у мережі пост про те, що буде з війною на Донбасі через пів сотні років, і зворушив українців.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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