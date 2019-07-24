"Боляче дивитися!" Синоптик попередила про зміну погоди в Україні

У четвер, 24 липня, Україна буде майже найхолонішою країною в Європі, але уникне виснажливої спеки.

Про це в Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що найспекотніше буде в західних країнах Європи.

"Навіть в північних Фінляндії і Швеції температура повітря сягатиме +28 і вище градусів. На Францію просто боляче дивитися, до і за 40 градусів! Готуємося до тимчасових кліматичних біженців, не інакше. Тому що у нас – практично ідеальна погода, періодичні дощі і помірно тепло", – розповіла метеоролог.

При цьому Діденко зазначила, що українці будуть незадоволені і такою погодою.

"Вони скаржаться на погоду не тільки, на мій погляд, тому що сидять виключно в своїх умовних дворах, часто не дивляться далі, навколо і на перспективу. Щоб оцінити правильно свій клімат і життя, варто часом визирати за горизонт своїх власних кумулюсів, тобто купчастих хмар", – пояснила вона.

Дощі

Синоптик додала, що по Україні пройдуть грозові дощі, в основному на Півночі, Сході, в Центрі країни. На Заході дощі очікуються локальними центрами і незначні. У південній частині країни буде суха сонячна погода. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +22+26 градусів, на півдні +25+29 градусів.

У Києві в п'ятницю, 25 липня ймовірний короткочасний дощ і гроза. Швидше – вдень, вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня досягне +25 градусів.

"Співчуваємо французам, насолоджуємося своєю погодою", – підсумувала Діденко.

Карта погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня в Україні на більшість територій пройдуть грозові дощі.

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