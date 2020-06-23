Болтон у Мемуарах розповів про Порошенка: хотів купити більше американської зброї для ЗСУ

Петро Порошенко за часів свого президентства хотів купити якомога більше американської зброї для ЗСУ.

Про це у своїй новій книзі "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" написав колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

За його словами, під час Параду на День незалежності українці найбільш радісно реагували на заяву Порошенка про наміри створити українську помісну церкву, незалежну від Москви.

"Моя перша велика зустріч із самою Україною в Адміністрації Трампа відбулася в 2018 році, коли я прилетів до Києва, щоб відзначити 24 серпня річницю проголошення незалежності України від Радянського Союзу у 1991. Джим Маттіс (міністр оборони) відвідував таку церемонію в 2017 році, відчуваючи, як і я, наскільки важливо демонструвати рішучість США на підтримку подальшої незалежності та життєздатності України. Зважаючи на односторонню анексію Криму, а також очевидну допомогу Росії та контроль над "опозиційними" силами на сході України, ця стурбованість була далеко не гіпотетичною", – зазначив Болтон.

"Я стояв на платформі разом із президентом Петром Порошенком та вісьмома чи десятьма членами його уряду… Незважаючи на те, що парад нагадував першотравневу урочистість на Красній площі Москви під час Холодної Війни, політично він був зовсім іншим. Виступ Порошенка був надзвичайно антимосковським, і найгучніші оплески йому пролунали, коли він пообіцяв створити автокефальний (незалежний від Москви) Український православний церковний патріархат", – згадав ексрадник президента США.

"Під час параду Порошенко кілька разів дякував мені за надане США обладнання і зброю, яку було видно прямо на параді, та за підрозділ Національної гвардії штату Теннессі, який крокував з іншими вояками НАТО, дислокованими в Україні для підготовки місцевих вояків", – зазначив Болтон.

Він також пригадав, що Порошенко під час урочистого прийому говорив про бажання придбати ще більше зброї у США для української армії.

"Ми обговорили політику безпеки України, особливо стосовно Московії та різних загроз, які вона несе не лише у військовому плані, а також зусилля Москви зірвати вибори в Україні у 2019 році", – зауважив Болтон.

Колишній радник Трампа також написав про те, що Росія наважилась на військову агресію, бо Україна у 2008 році не отримала перспективу членства у НАТО.

"Україна перебуває під інтенсивним московським політичним та економічним тиском. У 2014 році Москва організувала нелегітимну анексію Криму після військового втручання, це перша після 1945 року зміна європейських кордонів за допомогою військової сили. Московські війська залишилися дислокованими по всій території Донбасу на сході України, підтримуючи і фактично керуючи там сепаратистськими силами", – зазначив Болтон.

"Цей важливий московсько-американський диспут доводить, що через відмову вчасно прийняти України до НАТО ця велика, критично важлива країна залишилася вразливою до зусиль Путіна відновити московську гегемонію на теренах колишнього Радянського Союзу. На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Адміністрація Буша намагалася запросити Грузію й Україну до членства в НАТО, але проти цього виступили європейці. Трагічні наслідки стали очевидними вже в серпні, коли московські війська вторглися у Грузію, фактично залишивши дві провінції під контролем Москви, і такими вони залишаються донині. Страждання України почалися пізніше, але схема була такою ж", – написав Болтон.

Як повідомив OBOZREVATEL, Петро Порошенко закликав українську владу до рішучої протидії проросійським силам. За його словами, це потрібно для того, щоб захистити нашу стратегічну співпрацю із США та унеможливити повернення України у сферу російського впливу