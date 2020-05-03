Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают. А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.

Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!! Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране. Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди. Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.

Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком. Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите? Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость. Кушайте видосики, вместо заработка. Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы?? Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали. Вот результат. Здобули, вітання!