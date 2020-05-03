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4 травня • оновлено в 11:55
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Большинство из вас голосовало за Зе! Чего вы теперь возмущаетесь?

128т
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Фактически все, кто сегодня громко возмущается действием власти касательно карантина, голосовали за Зе команду и ресторанный бизнес в том числе, не все, но большинство. Да, я понимаю, что люди остались без работы в то время, когда некоторые, кто как и все должны были закрыться, работают. А все потому, что они близки с "прекрасной", новой командой комиков.

Ребята, ну чего Вы? Ну Вы же так радовались, ещё год назад, Вы же так топили ненавистных порохоботов, а теперь Вам никакой поддержки от государства, вот ничегошеньки!! Злорадствую? Так, чуток, особой радости нет, я ведь тоже живу в этой стране. Очень часто хочется крикнуть "Да так Вам и надо", но пока воздержусь, ведь знаю, что ещё много всего будет впереди. Зарплата у людей как была так и есть, а учителям часто задерживают, ни один коррупционер не посажен, а весны один месяц остался.

Война не закончена, каждый день раненые, сегодня трое бойцов получили ранения, за убитых вообще тихонечко и мельком. Так кто сейчас наживается на войне?? Молчите? Ну конечно, теперь каждый из Вас на себе чувствует, что такое обида, непонимание и несправедливость. Кушайте видосики, вместо заработка. Беда ещё и в том, что это только начало. Кто там мешает Вашему микропрезиденту выполнять свои обещания? Снова порохоботы?? Да нет, ребята, им мешает полное отсутствие совести, Вас просто обманули, а мы Вам говорили, а Вы нас обзывали. Вот результат. Здобули, вітання!

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Тема
Карантин в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019 Выборы Президента вибори в Україні
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Коментарі
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503
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наша юсупиха, как никто знает кто наживается на во,йне. Ей уже надоело деньги считать и думать, куда бы их ещё спрятать, или во что сложить..
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0
Нациев Сала
Нациев Сала
Большинство из нас голосовало против уeбкa пeти
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4
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Нациев Сала, уйобка ты выбрал, тварь тупая.
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Да если бы не его слуги из которых 90% это петины люди которые специально по приказу Пети делают вред и диверсии что бы Петя потом попытался снова попасть к кормушке)))))
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Галич Станіслав, оно контуженое. Его ипут, оно крепчает.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Артиллерист Моня, якщо ти 'альтєлєріст', то застрілься
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