Подмена.

Что Макрон? Ну что - Макрон, налаживающий отношения с Путиным? Что, Украина при сегодняшней власти четко показывает свою позицию? - Нет. Украина сама съехала с темы войны, сейчас только отдельные ее части продолжают бороться, что-то работает по инерции со времен Порошенко, где-то он сам толкает этот вагон вперед, где-то борятся неравнодушые, все еще пашут волонтеры, но уже все намного тяжелее. И если официальная власть защищаться не хочет, ей проще снять штаны перед агрессором на государственном уровне - то насильно при такой власти и таком выборе "большинства" такую страну не спасешь.

Я в больнице лежала в палате с одной теткой. Она приехала на операцию, потом передумала, устроила истерику и стала собирать вещи домой. Ее уговаривал врач, что вот же, вы все-равно сюда попадете и вынуждены будете решать эту проблему, только можете опоздать. Она - ни в какую. Он пожал плечами после долгих ее уговоров: "пишите заявление с отказом от медицинской помощи. Не хотите - я вас не заставлю..."

Весь последний год напряженно пытаюсь понять - а как мы выглядим перед ними? Перед миром? Как можно было настолько нас унизить перед всеми, чтобы перечеркнуть годы отпора на фронте, тысячи смертей и публично сдать назад? Вся эта электоральная масса, какими бы соображениями она ни руководствовалась, выдала один результат: сдала страну. И как эту репутацию теперь восстанавливать? Масштаб сделанного вреда лично мне кажется ужасающим.

Я вижу, что на первый план сегодня выводятся "герои" совершенно другого уровня. Они преподносят это как Украину. Как будто вся эта мишура - и есть Украина. Ну какая мы аграрная страна, когда мы - страна шоу-бизнеса? Ну какой мы претендент для НАТО, когда мы - страна концертов и тусовок? А давайте мы станем в плане тусовок Бразилией, придумаем ежегодный карнавал, раз наша власть лучше всего именно в этом разбирается? Хотя даже это не потянет - куда нам до Бразилии... И горько, что на страну воинственных козаков надевают клоунские парики. Больно, что страну киборгов, страну удивительной способности хотя бы меньшинства самоорганизоваться перед опасностью - клеймят дешевой репутацией скоморохов.

А кто же пошел в Иловайский котел? Кто воевал в Дебальцево, Широкино, Авдеевке, Песках... КТО? Кто выстоял в ДАПе? Кто спасал жизни, собирая развороченное снарядом тело воедино? Кто создал сухпаек по стандартам НАТО, который удивлял российских "дегустаторов"? Кто одел и обул армию? Кто возил технику, продовольствие и одежду на ноль? Кто сутками плел маскировочные сетки?

Или артисты могут существовать в стране без армии? Или клоуны могут зарабатывать в стране, в которой нет экономики? Кто создает им ту базу, тот фундамент, на который они устанавливают сцену, освещение, и где продают билеты?

Кто все те люди, которые ушли в мир иной, и которых задвигают за сцену, как неудобных, чтобы вот ЭТИ "герои" остались?

Это невозможно принять. Я до сих пор иногда не верю, что все это происходит с нами. По правде, тот в доме хозяин, кто этот дом построил и защищает. Кто выйдет на порог с ружьем или любым подручным средством, случись опасность. В стране под названием Украина.

В стране, где война с россиянами длится уже дольше, чем Вторая мировая...