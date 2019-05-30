"Бойовим дельфінам фіолетово!" У мережі висміяли забутий туристами Крим

Окупанти в Криму показово готуються до спекотного курортного сезону, ігноруючи той факт, що туристи давно забули дорогу на вкрадений півострів.
Так, місцеві ЗМІ пишуть що "для забезпечення безпеки в літній період до Криму додатково відряджається 180 співробітників поліції". Відзначається, що все це відбувається "в умовах перенасиченого транспортного потоку в літній період".
Правда, поширені в мережі фото порожнього Кримського моста говорять про інше.
Крим
"24"
Невиправдану метушню окупантів уже висміяли в мережі. "Бойовим дельфінам на це фіолетово..." – прокоментувала в Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим".
"Купа нероб охоронятиме купу заліза", – сміються користувачі.
Бойовим дельфінам на це фіолетово ... 😆- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 29 травня 2019 р
Для забезпечення безпеки в літній період до Криму додатково відряджається 180 співробітників поліції.
передбачено три цілодобових вбрання поліції з залученням при необхідності співробітників карного розшуку https://t.co/lcEyFVZbEr
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кримський міст залишався порожнім навіть на травневі свята, що видно на опублікованих фото.
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