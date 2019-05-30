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/Суспільство

"Бойовим дельфінам фіолетово!" У мережі висміяли забутий туристами Крим

1.9тЧитати матеріал російською

Окупанти в Криму показово готуються до спекотного курортного сезону, ігноруючи той факт, що туристи давно забули дорогу на вкрадений півострів.

Так, місцеві ЗМІ пишуть що "для забезпечення безпеки в літній період до Криму додатково відряджається 180 співробітників поліції". Відзначається, що все це відбувається "в умовах перенасиченого транспортного потоку в літній період".

Правда, поширені в мережі фото порожнього Кримського моста говорять про інше.

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Невиправдану метушню окупантів уже висміяли в мережі. "Бойовим дельфінам на це фіолетово..." – прокоментувала в Twitter блогер "RoksolanaToday & Крим".

"Купа нероб охоронятиме купу заліза", – сміються користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кримський міст залишався порожнім навіть на травневі свята, що видно на опублікованих фото.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Да теперь хахлам только если пешком дойти могут. А так Крыму хахлам не отдахнуть .у хахлов денег нет
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леня зе
леня зе
30 мая 00:05 Москва SVO FV-6152 41–44 14 Вылетел в 00:10 30 мая 00:05 Москва SVO SU-6152 41–44 14 Вылетел в 00:10 30 мая 00:10 Москва DME U6-48 20–23 11 Вылетел в 00:16 30 мая 00:20 Санкт-Петербург FV-6874 41–44 04 Вылетел в 00:39 30 мая 00:20 Санкт-Петербург SU-6874 41–44 04 Вылетел в 00:39 30 мая 02:25 Москва SVO SU-1627 41–44 07 Вылетел в 02:25 30 мая 04:40 Саранск N4-394 36–37 08 Вылетел в 04:41 30 мая 06:45 Москва SVO FV-6174 40–43 12 Вылетел в 06:45 30 мая 06:45 Москва SVO SU-6174 40–43 12 Вылетел в 06:45 30 мая 07:25 Самара U6-484 21–23 15 Вылетел в 07:25 30 мая 08:20 Екатеринбург U6-2932 21–23 14 Вылетел в 08:21 30 мая 08:50 Москва DME GH-264 14–17 15 Вылетел в 08:58 30 мая 08:50 Москва DME S7-264 14–17 15 Вылетел в 08:58 30 мая 09:10 Москва DME U6-576 21–23 07 Вылетел в 09:16 30 мая 09:25 Сочи Адлер SU-2801 42–43 12 Вылетел в 09:34 30 мая 09:40 Москва SVO SU-1637 42–43 04 Вылетел в 09:41 30 мая 10:05 Москва DME S7-270 14–17 15 Вылетел в 10:20 30 мая 10:10 Москва DME U6-526 21–23 08 Вылетел в 10:31 30 мая 10:35 Москва SVO EO-124 36–38 11 Вылетел в 10:42 30 мая 10:35 Москва SVO N4-124 36–38 11 Вылетел в 10:42 30 мая 10:50 Москва SVO SU-1645 41–45 05 Руление 10:59 30 мая 11:20 Воронеж N4-298 36–38 12 Посадка 30 мая 12:15 Петрозаводск (Карелия) D2-132 04–05 04 Регистрация 30 мая 12:20 Москва DME GH-164 14–18 05 Регистрация 30 мая 12:20 Москва DME S7-164 14–18 05 Регистрация 30 мая 12:30 Санкт-Петербург FV-6884 42–45 15 Регистрация 30 мая 12:30 Санкт-Петербург SU-6884 42–45 15 Регистрация 30 мая 12:40 Новосибирск GH-5136 14–18 08 Регистрация 30 мая 12:40 Новосибирск S7-5136 14–18 08 Регистрация 30 мая 12:50 Москва SVO SU-1621 42–45 12 Регистрация 30 мая 13:00 Санкт-Петербург FV-6892 42–45 11 Регистрация 30 мая 13:00 Санкт-Петербург SU-6892 42–45 11 Регистрация 30 мая 13:05 Брянск 7R-940 06 06 По расписанию 30 мая 13:35 Москва SVO FV-6176 42–45 07 Регистрация 30 мая 13:35 Москва SVO SU-6176 42–45 07 Регистрация 30 мая 14:00 Москва DME U6-2832 21–23 15 Регистрация 30 мая 14:05 Москва DME 5N-6308 10–12 08 Регистрация 30 мая 14:05 Москва DME WZ-308 10–12 08 Регистрация 30 мая 14:10 Москва SVO FV-6144 42–45 04 Регистрация 30 мая 14:10 Москва SVO SU-6144 42–45 04 Регистрация 30 мая 15:10 Москва SVO EO-524 36–38 14 По расписанию 30 мая 15:10 Москва SVO N4-524 36–38 14 По расписанию 30 мая 15:25 Москва SVO SU-1623 42–43 07 По расписанию 30 мая 15:35 Москва SVO U6-440 21–23 15 По расписанию 30 мая 16:05 Мин. Воды A4-506 33–34 12 По расписанию 30 мая 17:00 Москва DME U6-522 21–23 15 По расписанию 30 мая 17:10 Москва SVO SU-1629 42–43 04 По расписанию 30 мая 17:20 Самара N4-126 36–38 14 По расписанию 30 мая 18:00 Москва DME GH-166 14–17 07 По расписанию 30 мая 18:00 Москва DME S7-166 14–17 07 По расписанию 30 мая 18:35 Новокузнецк N4-152 36–38 15 По расписанию 30 мая 18:40 Москва SVO SU-1625 42–43 05 По расписанию 30 мая 19:45 Москва SVO EO-134 36–38 14 По расписанию 30 мая 19:45 Москва SVO N4-134 36–38 14 По расписанию 30 мая 19:55 Санкт-Петербург FV-6896 42–43 04 По расписанию 30 мая 19:55 Санкт-Петербург SU-6896 42–43 04 По расписанию 30 мая 20:10 Новосибирск GH-5138 14–17 07 По расписанию 30 мая 20:10 Новосибирск S7-5138 14–17 07 По расписанию 30 мая 20:25 Череповец D2-134 05 12 По расписанию 30 мая 20:30 Красноярск N4-502 36–38 15 По расписанию 30 мая 20:35 Москва DME U6-34 21–23 14 По расписанию 30 мая 20:40 Санкт-Петербург FV-6886 42–43 05 По расписанию 30 мая 20:40 Санкт-Петербург SU-6886 42–43 05 По расписанию 30 мая 20:50 Москва DME U6-2842 21–23 11 По расписанию 30 мая 20:55 Ростов-на-Дону A4-206 33–34 08 По расписанию 30 мая 21:05 Москва SVO SU-1659 42–43 04 По расписанию 30 мая 21:50 Москва DME GH-162 14–17 15 По расписанию 30 мая 21:50 Москва DME S7-162 14–17 15 По расписанию 30 мая 23:10 Москва DME GH-262 14–17 05 По расписанию 30 мая 23:10 Москва DME S7-262 14–17 05 По расписанию 30 мая 23:55 Москва DME GH-266 14–17 04 По расписанию 30 мая 23:55 Москва DME S7-266 14–17 04 По расписанию
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леня зе
леня зе
забыла эта блядина о более 100 авиа рейсов в новенький аэропорт
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an and
an and
леня зе, да летают там всего несколько десятков внутрироссийских рейсов, и те одних командированных чиновников и их жен возят!
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
леня зе, и шо , каждый день?.
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