Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ. Фото

Бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло померлого військовослужбовця Збройних Сил України.

Про це йдеться в Telegram-каналі української делегації для участі в Тристоронньої контактній групі. Померлий служив в одній з механізованих бригад ВСУ (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні, завдяки відповідним діям гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ВСУ, який, за попередніми даними, 14.12.20, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації", – йдеться в повідомленні.

Повернути тіло померлого українця допомагали міжнародні посередники та група "Евакуація 200".

Точні причини смерті військовослужбовця встановить слідство.

За даними джерел, трагедія сталася на території так званої ЛНР.

Військовий самовільно перейшов на територію противника Telegram Української делегації для участі в ТКГ

Повернути тіло померлого допомагали міжнародні посередники та група "Евакуація 200" Telegram Української делегації для участі в ТКГ

Бойовики повернули тіло померлого українця Telegram Української делегації для участі в ТКГ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що терористи "ДНР" передали українській стороні понівечене тіло нібито бійця ЗСУ Романа Безпалого. Бойовики запевнили, що військовий наклав на себе руки.

Тіло містилося в чорному мішку й без одягу. Також з нього були вилучені внутрішні органи – так терористи могли замаскувати причину смерті чоловіка. Документів і або речей загиблого окупанти не надали. Тіло не впізнали дружина Романа Безпалого Анжела і його батько.