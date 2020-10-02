Терористи влаштували підпали на Луганщині біля позицій ЗСУ: з'явився відеодоказ

У мережі з'явився відеодоказ підпалення трави бойовиками на лінії зіткнення в Луганській області.

На відео, оприлюдненому фондом "Повернись живим" у Facebook, чітко видно, як терористи російсько-окупаційних військ підпалюють суху траву неподалік позицій українських бійців. Волонтери уточнили, що відео надали військові однієї з бригад, яка зараз виконує бойові завдання на Луганщині (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Скільки таких навмисних підпалів було по всій передовій – невідомо. До того ж ворог використовував трасувальні кулі. Тому Луганщина палає вже третій день. При цьому, найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані", – повідомили в фонді.

Волонтери зазначили, що військові пліч-о-пліч з рятувальниками й далі воюють з вогнем та рахують збитки. "Квадрокоптери, камери відеоспостереження, монітори, генератори, кілометри кабелю – це тільки верхівка, неповний список того, що згоріло. Не можна залишати українських бійців без "очей" та того, що допомагає їм воювати із ворогом. Зрештою, пожежі закінчаться, а війна – ні", – наголосили в "Повернись живим".

Також в описі до відео користувачів закликали утриматися від коментарів на кшталт "Чому одразу не знищили палія?!" "Все, що ми маємо робити зараз – оперативно допомогти своїм захисникам відновити втрачене під час пожеж майно", – написали волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, охоплена вогнем, становить понад 19 тис га. Поліція Луганської області повідомляє про 7 загиблих у пожежах, 4 людини вважаються безвісти зниклими.

Причини загоряння лісових масивів і житлових будинків у прилеглих населених пунктах встановлюються в рамках семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж в Луганській області, основні з них це обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісів внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.