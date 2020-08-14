Бойовики на Луганщині маскуються під американським прапором. Відео

Карина Бондаренко Суспільство 06:35, 14.08.2020

Військовослужбовці Збройних сил України помітили, що бойовики в Луганській області намагаються маскуватися під американським прапором.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". За словами військових, збройні формування Російської Федерації видає "добірна російська лайка".

"Прапор з'явився протягом місяця. Здивувався, звичайно: прапор виявили американський, а вони кричать проти Америки", – сказав один з українських військовослужбовців.

На Луганщині бойовики маскуються під прапором США
ТСН

Як писав OBOZREVATEL раніше, ЗСУ на тлі загрози з боку РФ проведуть військові навчання на Херсонщині.

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