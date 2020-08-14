Бойовики на Луганщині маскуються під американським прапором. Відео

На Луганщині бойовики маскуються під американським прапором. Колаж
Військовослужбовці Збройних сил України помітили, що бойовики в Луганській області намагаються маскуватися під американським прапором.
Про це йдеться в сюжеті "ТСН". За словами військових, збройні формування Російської Федерації видає "добірна російська лайка".
"Прапор з'явився протягом місяця. Здивувався, звичайно: прапор виявили американський, а вони кричать проти Америки", – сказав один з українських військовослужбовців.
На Луганщині бойовики маскуються під прапором США ТСН
Як писав OBOZREVATEL раніше, ЗСУ на тлі загрози з боку РФ проведуть військові навчання на Херсонщині.