Бойовики на Луганщині маскуються під американським прапором. Відео

На Луганщині бойовики маскуються під американським прапором. Колаж

Військовослужбовці Збройних сил України помітили, що бойовики в Луганській області намагаються маскуватися під американським прапором.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН". За словами військових, збройні формування Російської Федерації видає "добірна російська лайка".

"Прапор з'явився протягом місяця. Здивувався, звичайно: прапор виявили американський, а вони кричать проти Америки", – сказав один з українських військовослужбовців.

На Луганщині бойовики маскуються під прапором США ТСН

Як писав OBOZREVATEL раніше, ЗСУ на тлі загрози з боку РФ проведуть військові навчання на Херсонщині.