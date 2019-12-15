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15 грудня • оновлено в 21:16
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Бойовий корабель США увійшов у Чорне море: в Росії переполох

1.5т
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Американський бойовий корабель "Росс" увійшов у південно-західну частину акваторії Чорного моря.

У РФ збентежились і заявили, що есмінець супроводжує корабель Чорноморського флоту "Вишній Волочек". Про це повідомив Національний центр управління обороною Росії.

РІА Новини помітили, що вже восьмий візит американських ВМС в чорноморську акваторію в 2019 році. У жовтні США направляли туди есмінець "Портер" з керованою ракетною зброєю. Тоді його дії контролював фрегат "Адмірал Ессен", а також малі ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво".

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море

Commander, US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet

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Також в Telegram-каналі "Картковий Будиночок: Росія" було опубліковано аналогічне повідомлення.

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море

t.me/HouseOfCardsRussia

РосЗМІ пишуть, що згідно з міжнародною Конвенцією Монтре 1936 року, військові кораблі нечорноморських держав мають право перебувати в його акваторії не більше 21 діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше флот Путіна ув'язався за військовим кораблем США, який прямував до Грузії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Это тебе не буксир таранить. Лучше высраться в море и сделать вид что не заметили. Русские шкуры :))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В России переполох. А в украине ждут на пирсе, спустив шаровары и наклонившись)))))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Пишу из под кровати, скажите а эсминец уже уплыл?)))))
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