Бойовий корабель США увійшов у Чорне море: в Росії переполох

Американський бойовий корабель "Росс" увійшов у південно-західну частину акваторії Чорного моря.

У РФ збентежились і заявили, що есмінець супроводжує корабель Чорноморського флоту "Вишній Волочек". Про це повідомив Національний центр управління обороною Росії.

РІА Новини помітили, що вже восьмий візит американських ВМС в чорноморську акваторію в 2019 році. У жовтні США направляли туди есмінець "Портер" з керованою ракетною зброєю. Тоді його дії контролював фрегат "Адмірал Ессен", а також малі ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво".

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море Commander, US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet

Також в Telegram-каналі "Картковий Будиночок: Росія" було опубліковано аналогічне повідомлення.

Бойовий корабель США увійшов у Чорне море t.me/HouseOfCardsRussia

РосЗМІ пишуть, що згідно з міжнародною Конвенцією Монтре 1936 року, військові кораблі нечорноморських держав мають право перебувати в його акваторії не більше 21 діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше флот Путіна ув'язався за військовим кораблем США, який прямував до Грузії.

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