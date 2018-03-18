Бойкот виборів в РФ: в Москві затримали активістку за кольори України

У Москві на Манежній площі затримали активістку Дарина Полюдову.

Як вона сама повідомила ОВД-Инфо, причиною затримання стала стрічка в кольорах українського прапора у неї на одязі.

Полюдова стояла з одиночним пікетом, протестуючи проти виборів. В руках у неї був плакат з написом: "Виборам бойкот. Путін - злодій!".

Пізніше її доставили у відділ поліції "Китай-місто".

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Відзначимо, що 21 грудня 2015 року її засудили до двох років позбавлення волі в колонії-поселенні за публікації в соцмережі "ВКонтакте". Суд визнав їх закликами до екстремізму і сепаратизму.

20 жовтня 2017 року Полюдова вийшла на свободу.

Як повідомляв "Обозреватель", Путін на президентських виборах в нексованному Росією Криму набрав понад 90% голосів.