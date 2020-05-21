У справі фігурує нотаріуска, яка неодноразово була помічена в пособництві рейдерським загарбникам

Їхню квартиру продали за нібито борги за кредитом, який вони виплатили ще 2011 року

Рейдерські захоплення в Україні продовжують набирати обертів. За допомогою хитрих схем зловмисники заволодівають рухомим і нерухомим майном. Від таких дій у Києві постраждала багатодітна сім'я Бойкових. Одного березневого дня в двері їхньої квартири постукали незнайомці, на руках у яких були документи про купівлю-продаж об'єкта. Всю сім'ю по суті попросили вийти з речами на вулицю. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

У квартирі живуть уже 15 років

Сім'я Бойкових мешкає в чотирикімнатній квартирі на столичних Позняках уже 15 років. На купівлю квартири батько сімейства брав кредит у донецькому банку "Промекономбанк" у 2007 році, який успішно було виплачено в 2011 році, про що свідчать документи з фінустанови.

Весь цей час сім'я жила спокійно, поки в листопаді 2019 року банк не був ліквідований, відтоді Бойковим почали слати "листи щастя".

Через 9 років після погашення кредиту за квартиру сім'ю виселяють рейдери 2000.ua

"Свої кредити банк передав "Фідобанку" та ще чотирьом компаніям, які потім далі передавали ланцюжком. Остання компанія була ТОВ "ФК "Інновація". Вони почали надсилати нам грізні листи про те, що ми їм повинні мало не мільйон гривень. Вони пояснювали це тим, що ми нібито не все виплатили, і на залишок боргу за всі ці роки нараховувалися штрафи й пеня. Кілька разів нам надсилали листи, ми на них відповідали, відправляли перерахунки банку з печаткою, пропонували зустрітися в суді, але реакції не було", – розповідає OBOZREVATEL початок історії Світлана Бойкова.

Врешті без повідомлення компанія виставила квартиру на електронні торги, де її продали якійсь молодій дівчині 1996 року народження на прізвище Андрюшина. Договір про купівлю-продаж був підписаний столичною нотаріускою Тверською Інесою Володимирівною, яка, до речі, має за спиною великий послужний список із незаконних оборудок.

"Квартиру було продано в січні 2020 року, ми про це не знали, документи оформили в лютому, і 10 березня вранці нам подзвонили, до нас з'явився адвокат цієї Андрюшиної, сунув нам копію папірців і каже: "Виселяйтеся, квартира вже не ваша", – каже Світлана.

Шахраї виставляють багатодітну сім'ю на вулицю

Суди й поліція поки результатів не дають

Щойно Бойкови дізналися, що потрапили до рук шахраїв, вони одразу звернулися до правоохоронних органів. У Дарницькому відділенні поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "шахрайство". У травні відбулося перше засідання суду.

"Уже був розгляд справи в суді 13 травня, але його перенесли на 22 червня через те, що адвокат Андрюшиної подав заяву в суд з тим, що ми повинні виплатити його клієнтці понад 120 тисяч гривень за оренду. Оскільки квартира вже нібито не наша, тому або виселяйтеся протягом тижня, або платіть", – продовжує історію Світлана.

Зараз адвокат постраждалих готує відповідну заяву. "Адвокат вважає, що потрібно активізувати поліцію, тому що вона поводить себе мляво, нічого не робить. Кримінальне провадження вона відкрила, але все якось тихо", – зазначила жінка.

Поліція повільно розслідує справу про рейдерське захоплення "Перший діловий"

Крім того, ще 17 березня сім'я подала скаргу на нотаріуску Тверську до антирейдерської комісії Мін'юсту. Але за два місяці черга до її розгляду так і не дійшла.

Зараз на квартиру накладено арешт, щоб шахраї не змогли її перепродати. Бойкови продовжують жити там, побоюючись раптових візитів незнайомців. "Боїмося, що прийдуть із кувалдою й болгаркою", – зазначила Світлана.

Іншого майна в сім'ї немає, йти їм нікуди. У квартирі живуть троє дітей, одна з дівчаток ще не досягла повнолітнього віку, і їх просто намагаються викинути на вулицю.

Подробиці афери

Як уже писалося раніше, в рейдерському захопленні бере участь певна фінансова компанія "Інновація" і нотаріуска Інеса Тверська.

Завдяки шахрайській схемі "Інновації" Андрюшина придбала чотирикімнатну квартиру за 33 тисячі доларів, які перерахувала на рахунок фінансової компанії. Липовий договір купівлі-продажу завірила Тверська.

У самому документі – завідомо недостовірні дані: 1) відчуження квартири здійснено з доброї волі; 2) квартира оглянута покупцем, і явних недоліків не виявлено; 3) квартира вільна, в ній немає особистих речей; 4) квартира і всі комплекти ключів передані покупцеві.

Саму Тверську вже неодноразово було помічено в подібних махінаціях із квартирами. У березні цього ж року нотаріуска провернула схему з іншою квартирою в Оболонському районі Києва. Історія аналогічна до ситуації з Бойковими. Після ліквідації банку, в якому потерпілий брав кредит на квартиру, чоловік намагався купити свій залишок боргу з аукціону, але колекторські компанії активно підвищували ставку. В результаті борг перейшов компанії "Мегаінвест Сервіс", яка продала квартиру без відома власника.

Крім того, у 2015 році Тверська брала участь у захопленні підприємства "БМБ Маргарин" у Черкасах, а в 2019 році вона сприяла рейдерському захопленню мережі автозаправок "Мустанг" із восьми станцій, розташованих в Одеській області.

У 2018 році на Тверську відкрили кримінальне провадження. Як встановила Київська місцева прокуратура №2, нотаріуска, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в розмірі 18 тис. доларів США, незаконно зареєструвала право на торговий центр вартістю в 135 млн гривень у Дарницькому районі столиці за сторонніми особами.

Обвинувальний акт було направлено в Дарницький райсуд Києва. Але з огляду на те, що Тверська продовжує займатися незаконними схемами, це її не зупинило.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!