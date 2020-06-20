Богомолець вказала межу, до якої медицина справлятиметься з COVID-19

Гранична межа, до якої медична система України може справлятися з коронавірусом, різниться в залежності від регіону і визначається двома показниками – кількістю реанімацій і апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Таку думку в ефірі ObozTV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Найкраща ситуація в Києві, тому що не задіяний ще величезний ресурс", – додала вона.

Зокрема, в столиці наявні медичні установи, що належать до структури Національної академії медичних наук, в тому числі Інститут серця та Інститут ортопедії і травматології.

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"Там є реанімації з апаратами ШВЛ. Вони взагалі ще не були задіяні", – зазначила лікарка.

Богомолець повідомила про те, що в Національному технічному університеті існує Центр світової статистики, який може вирахувати відповідну модель для кожного регіону України – скільки хворих потягне регіон залежно від кількості ліжок в реанімації, кількості підключень до кисню і кількості апаратів ШВЛ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ольга Богомолець пояснила, чому вакцина від коронавірусу може виявитися неефективною. Зокрема, вона нагадала про випадки повторного зараження COVID-19.