Богомолець вказала межу, до якої медицина справлятиметься з COVID-19
Гранична межа, до якої медична система України може справлятися з коронавірусом, різниться в залежності від регіону і визначається двома показниками – кількістю реанімацій і апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Таку думку в ефірі ObozTV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Найкраща ситуація в Києві, тому що не задіяний ще величезний ресурс", – додала вона.
Зокрема, в столиці наявні медичні установи, що належать до структури Національної академії медичних наук, в тому числі Інститут серця та Інститут ортопедії і травматології.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
"Там є реанімації з апаратами ШВЛ. Вони взагалі ще не були задіяні", – зазначила лікарка.
Богомолець повідомила про те, що в Національному технічному університеті існує Центр світової статистики, який може вирахувати відповідну модель для кожного регіону України – скільки хворих потягне регіон залежно від кількості ліжок в реанімації, кількості підключень до кисню і кількості апаратів ШВЛ.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ольга Богомолець пояснила, чому вакцина від коронавірусу може виявитися неефективною. Зокрема, вона нагадала про випадки повторного зараження COVID-19.