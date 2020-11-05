Богомолець пояснила, чому ліжка не допоможуть із COVID-19

В Україні немає проблеми з ліжками для хворих на коронавірус, є проблема з кваліфікованим медичним персоналом.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Як вам допоможе ліжко, яке стоїть у Палаці спорту чи на ВДНГ, якщо до цього ліжка немає кому підійти?" – запитала вона.

"Ліжко не вирішує проблему. Проблему вирішує якісний фахівець, правильно призначене лікування, доступ до кисню й необхідних медикаментів", – наголосила лікарка.

Богомолець розповіла, що медичні працівники, які мають не інфекційний профіль, не готові одразу переключитися на лікування хворих на COVID-19.

"Якщо медсестра чи лікар усе своє життя працювали у відділенні травматології, вони можуть бути суперовими медсестрою і лікарем, але вони не знають, як себе правильно захистити й що робити з вірусною пневмонією", – пояснила медикиня.

З огляду на це, вона наголосила на необхідності проведення "тренінгів і вишколів" для усіх медиків, які потенційно можуть бути залучені до боротьби з коронавірусом. Зокрема, варто залучати медиків із країн, які вже подолали епідемію.

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Як писав OBOZREVATEL, начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар Олег Рубан розповів, що за найгіршого сценарію поширення коронавірусу в місті Києві ліжка для хворих можуть бути розгорнуті у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) та Національному експоцентрі України (ВДНГ).