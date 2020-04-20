Коронавірус COVID-19 може спалахнути в Україні з новою силою після травневих свят.

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Як заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL заслужений лікар України Ольга Богомолець, є небезпека через те, що люди втомилися від карантину.

"Зараз момент, коли люди можуть розслабитися, піти до церкви, разом розговітися, на шашлики, на травневі свята – і це може нам бабахнути", – зазначила вона.

Ольга Богомолець

За словами Богомолець, у людей є відчуття, що ажіотаж і паніка навколо коронавірусу штучно створені і насправді нічого катастрофічного не відбувається.

"Немає черг в швидких, лікарні не переповнені, не ховають десятками і сотнями людей щодня. І люди думають, може, це взагалі все вигадано", – припустила медик.

Вона вважає за необхідне дуже мінімально, економічно обґрунтовано, зменшувати карантинні санкції.

"Я за те, щоб давати людям можливість дихати свіжим повітрям, якого в Києві вже практично не залишилося", – додала Богомолець.

При цьому киянам, які мають бронхіальну астму, хронічні бронхіти і алергії, вона порадила залишатися вдома, закрити всі вікна і робити вологе прибирання, тому що ситуація із забрудненим повітрям не менш небезпечна, ніж коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що після порушення карантину на Вербну неділю в країні зросла кількість заражених COVID-19. Новий спалах коронавірусу може статися вже цього тижня.