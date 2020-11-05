Богомолець: поки 70% населення не перехворіє на COVID-19, спокою в Україні не буде

До кінця року в Україні фіксуватиметься близько 20 тисяч нових випадків зараження на добу. Процес стрімкого розповсюдження коронавірусу вже неможливо зупинити через те, що нові карантинні заходи запроваджуються запізно.

Якби "карантин вихідного дня" було введено місяць тому, сьогодні в Україні не було б 10 тисяч заражень на добу. Наразі немає проблеми з ліжками для хворих на COVID-19, але є велика проблема з медичним персоналом, що може призвести до ситуації "сортування поранених".

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

– З 9 листопада в Україні можуть запровадити жорсткіший карантин. Чи маєте ви інсайдерську інформацію з цього приводу?

– Знаєте, потрібно було з цього понеділка (2 листопада. – Ред.) не відправляти дітей до школи, а з поза-поза-позаминулого понеділка створити мобілізаційні резерви для медиків, яких не буде вистачати, насамперед.

Ліжок вистачить, а от медиків у нас не буде вистачати. Вони наразі не підготовлені й не захищені в тій кількості, яка буде необхідна.

Що стосується карантинних обмежень, то ще раз наголошую: діти, молодь є безсимптомними носіями хвороби. І те, що відкрили школи, на мій погляд, виглядає просто парадоксально на тлі того, що після вересневого відкриття навчальних закладів захворюваність зросла. І зараз дітей знову повернули до школи.

На мій погляд, це абсолютно безглуздо – однією рукою відпускати, а другою рукою прикручувати.

Дії уряду мають бути сталими й послідовними і запобігати, а не вводити карантин або "карантин вихідного дня" тоді, коли лікарні переповнені.

"Карантин вихідного дня" я пропонувала ввести місяць тому, і зараз у нас би не було 10 тисяч хворих на добу. А їх однозначно більше сьогодні, тому що ПЛР не дає стовідсотково гарантованого результату. Сьогодні є чимала кількість людей, які мають високу температуру, які мають запалення легень, але яким не встановлено діагноз COVID-19. Це не означає, що в них його немає, це не означає, що вони не можуть заражати оточення.

На мій погляд, створення винятково контактного центру, куди люди можуть подзвонити, де їм дадуть інформацію, але в лікарні немає місць, абсолютно не допомагає людям реально, тому що, коли людині немає чим дихати, по телефону їй ніхто не допоможе.

– Говорять про те, що у великих містах розгортатимуть так звані польові шпиталі. Від міністра ми почули, що для обладнання додатковими лікарняними ліжками держава виділила майже 5,5 мільярда гривень. За його словами, зараз в Україні є 52 тисячі ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус, але це 30% від усієї кількості ліжок по країні. Як ви прокоментуєте ці цифри?

– Ліжок в Україні вистачає, і їх розгорнути немає взагалі ніякої проблеми. Але як вам допоможе ліжко, яке стоїть у Палаці спорту чи на ВДНГ, якщо до цього ліжка немає кому підійти?

Ліжко не вирішує проблему. Проблему вирішує якісний фахівець, правильно призначене лікування, доступ до кисню й необхідних медикаментів.

Сьогодні проблеми з ліжковим фондом немає, є ще що мобілізувати, є які лікарні відкривати, але там медики не підготовлені. Якщо медсестра чи лікар усе своє життя працювали у відділенні травматології, вони можуть бути суперовими медсестрою і лікарем, але вони не знають, як себе правильно захистити й що робити з вірусною пневмонією.

– За вашими оцінками, скільки зараз бракує лікарів і скільки нам може знадобитися додатково в перспективі найближчих 3 місяців, адже кажуть, що в кінці зими – на початку весни може бути третя хвиля, чи не найскладніший період?

– Я повертаюсь до хвилі, тому що мене це шалено бентежить. У нас ще перша хвиля не дійшла до свого піку. Просто подивіться на статистику. Ми зараз перебуваємо на частині, яка йде вертикально вверх, першої хвилі захворюваності на COVID-19.

Тому другої хвилі ще не було. Вона колись буде, і третя буде – після того, як будуть введені жорсткі карантинні санкції.

Скільки нам потрібно лікарів? От скажіть, скільки медик може працювати нон-стоп?

– Напевно, все залежить від їхнього морально-фізичного стану.

– Жодна людина не зможе працювати 3 місяці нон-стоп. Людина впаде, у неї буде посттравматичний стресовий розлад, інфаркт, інсульт або вона сама захворіє. Тому що людина не може переносити завелике перевантаження.

Медикам потрібно давати відпочинок. Один тиждень попрацювали – тиждень відпочивають або один місяць попрацювали – місяць відпочивають. На їхнє місце повинні приходити інші медики.

На сьогодні потенційно всі медики, які є в країні, мають пройти тренінг і вишкіл. Це можуть бути онлайн-курси, це можуть бути спеціально розроблені МОЗ рекомендації, тренінги, які мають давати фахові інфекціоністи й ті, де цю епідемію вже подолали. Ми спілкувалися з різними посольствами, щоб запросити з тих країн медиків, щоб вони елементарно проводили онлайн-лекції, щоб вони давали протоколи лікування, щоб вони ділились своїм досвідом.

– Як зупинити таке стрімке зростання хворих на коронавірус? Адже цілком ймовірно, що наступного тижня буде вже 10 тисяч. Якщо кожного тижня додаватиметься тисяча, до Нового року ми можемо дійти до критичної точки, про яку казав Максим Степанов, – 20 тисяч хворих за добу.

– Ми дійдемо до такої точки. Поки 70% населення країни не перехворіє на коронавірус, спокою в країні не буде.

Тут не треба нагнітати паніку. Хочу звернутися до всіх, хто захворів. COVID-19 не страшний, 98% пацієнтів залишаються живими, здоровими, через декілька тижнів повертаються до нормального життя.

Тут важливо те, що коронавірус дуже контагіозний, він дуже швидко розповсюджується. І єдина проблема – це "вузьке горлечко" – кількість наших медиків і медичних закладів, які можуть одночасно прийняти хворих.

Чому ми просимо людей бути уважними, бути соціально менш активними, чому я вже місяць кажу про "карантин вихідного дня". Комусь це може не подобатись, але будьте вдома, будьте на роботі, дітей не пускайте в школу, тримайте дистанцію, мийте руки – тоді не буде колапсу медичної системи.

У чому полягає колапс? У тому, що буде стояти 50 швидких і будуть тільки 2 лікаря, які до останніх "швидких" просто не дійдуть. Це називається сортування поранених, коли будуть вирішувати, кого під'єднати до кисню, а кого ні.

– Якщо дійсно з 9 листопада посилюють карантин, наскільки це може стримати цю статистику? На якій позначці ми зупинимося?

– Я думаю, що до 20 тисяч ми все-таки за цей рік дійдемо. Тому що всі ці обмеження потрібно робити вчасно. Коли воно не зроблено вчасно, воно вже не працює.

Хоча це не подобається батькам і не подобається вчителям, дітей не потрібно було пускати в школу. Вчителі жаліються, що діти не слухаються, батьки кажуть, що просто не знають, що робити з тими дітьми вдома, вони відвикли спілкуватися, відвикли займатися вихованням.

Але після виборів не можна було відпускати дітей до школи. Вони мають сидіти вдома, тому що вони є безсимптомними носіями. Це перше.

Друге – "карантин вихідного дня" мав бути введений ще місяць тому. Я робила дописи, я зверталась, щоби почули. Але нічого не зробили, бо людям це не подобалось.

Влада займається популізмом, вона робить тільки те, що людям подобається. Людям подобаються гарні дороги – забирають кошти з ковідного фонду і застеляють дороги.

– Ми бачимо, що кожного тижня з’являються якісь нові деталі того, який перебіг має хвороба. Говорять про те, що утворюються тромби, що можуть бути летальні наслідки для вагітних. Що нового ми дізналися про коронавірус?

– По-перше, є чимало пацієнтів, у яких не зникає смак, тому це не є обов’язковим симптомом. По-друге, є пацієнти, у яких виникають ускладнення з боку шлунково-кишкового тракту, у яких є діарея.

Є пацієнти, у яких зберігається слабкість і є згущення крові, яке виникає трошки пізніше. Ну і, звичайно, легенева недостатність, синдроми, які обмежують можливість дихання.

Що потрібно мати хворому? Термометр, але не для того, щоб за температури 38 починати її збивати. Не збивайте, будь ласка, температуру. Якщо ви можете терпіти 38,5 – нормально, якщо можете 39 терпіти – супер. Вірусам значно тяжче, ніж вам, тому що в цей момент вони просто закипають у тій гарячій смолі, вони там гинуть. Для цього наш організм піднімає температуру.

Так, якщо ви не можете терпіти, якщо починаються розлади, тоді температуру потрібно зменшувати, але наш організм бореться проти вірусів.

Вдома також треба мати пульсоксиметр. Вміст кисню в крові, або сатурація, показує, чи потрібно людині їхати в лікарню. Якщо сатурація нормальна, навіть за високої температури, якщо навіть людина себе недобре почуває, тоді можна бути вдома й далі перевіряти показники в динаміці.

Ці дві речі потрібні не всім, а тільки тим, хто захворіє. Треба бути вдома, не спілкуватись із рідними. Але головне – не боятися й не панікувати. 98% видужають, стануть сильнішими, і наш імунітет отримає новий досвід.