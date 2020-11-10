Щонайменше пів року: Богомолець оцінила ризики застосування вакцини проти COVID-19 від Pfizer
Будь-яка вакцина може проявити небезпечні властивості у довготривалій перспективі, сказала Ольга Богомолець
Щодо вакцини Pfizer варто відповісти на запитання, наскільки тривалий імунітет вона забезпечуватиме
Вакцину від коронавірусу, яку розробляє американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech, варто застосовувати лише після ретельної і тривалої перевірки на негативні наслідки й ускладнення, що можуть виникнути у віддаленій перспективі.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Для того, щоб випробувати імунітет, має пройти, щонайменше, пів року чи рік після того, як будуть вакциновані перші люди", – сказала вона.
За словами лікарки, у контексті вакцини Pfizer постає питання про термін, протягом якого зберігатиметься імунітет. "Будь-які вірусні інфекції достатньо швидко мутують. Коронавірус уже проходить етапи мутації. Тому, коли ми говоримо про 90% ефективності вакцини, хочеться спитати, який термін збереження імунітету і чи працює вона також на інші різновиди COVID-19, які будуть з’являтися найближчим часом", – зазначила Богомолець.
Вона додала, що відомі випадки, коли вакцини, які показали високу ефективність, згодом проявляли негативні наслідки, які можна було побачити набагато пізніше.
У цьому контексті Богомолець навела приклад препарату проти головного болю талідомід. "З’ясувалось, що ті жінки, які використовували його під час вагітності, народжували дітей з дуже тяжкими вадами розвитку, з коротенькими кінцівками".
"Тому це якраз той випадок, коли поспішати не потрібно. Потрібно визначити, які будуть побічні ефекти і наслідки потенційного використання цієї вакцини – не короткотривалі, а віддалені", – підсумувала лікарка.
Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадках.