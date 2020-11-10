Щонайменше пів року: Богомолець оцінила ризики застосування вакцини проти COVID-19 від Pfizer

Вакцину від коронавірусу, яку розробляє американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech, варто застосовувати лише після ретельної і тривалої перевірки на негативні наслідки й ускладнення, що можуть виникнути у віддаленій перспективі.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Для того, щоб випробувати імунітет, має пройти, щонайменше, пів року чи рік після того, як будуть вакциновані перші люди", – сказала вона.

За словами лікарки, у контексті вакцини Pfizer постає питання про термін, протягом якого зберігатиметься імунітет. "Будь-які вірусні інфекції достатньо швидко мутують. Коронавірус уже проходить етапи мутації. Тому, коли ми говоримо про 90% ефективності вакцини, хочеться спитати, який термін збереження імунітету і чи працює вона також на інші різновиди COVID-19, які будуть з’являтися найближчим часом", – зазначила Богомолець.

Вона додала, що відомі випадки, коли вакцини, які показали високу ефективність, згодом проявляли негативні наслідки, які можна було побачити набагато пізніше.

У цьому контексті Богомолець навела приклад препарату проти головного болю талідомід. "З’ясувалось, що ті жінки, які використовували його під час вагітності, народжували дітей з дуже тяжкими вадами розвитку, з коротенькими кінцівками".

"Тому це якраз той випадок, коли поспішати не потрібно. Потрібно визначити, які будуть побічні ефекти і наслідки потенційного використання цієї вакцини – не короткотривалі, а віддалені", – підсумувала лікарка.

Як писав OBOZREVATEL, 9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадках.