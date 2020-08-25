Богомолець допустила сплеск COVID-19 до 3 тисяч на добу

Захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме, і за кілька тижнів добовий показник нових випадків може досягти 3 тисяч осіб на добу.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила Заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Відповідаючи на запитання, чи можемо мати 2,5-3 тисячі хворих на добу у найближчі тижні, вона сказала: "Так. Я думаю, що не найближчі тижні, але через пару тижнів можливо".

За словами лікарки, цьому сприятимуть, зокрема, такі фактори, як "літо, відпустки, канікули, поїздки на море".

В цьому контексті вона підкреслила, що в ситуації збільшення кількості хворих вкрай важливо, щоб всі, хто потребуватимуть медичної допомоги, мали можливість її отримати, перш за все, в стаціонарах.

За інформацією Богомолець, в місті Києві наявні великі резерви. "У нас ще взагалі не задіяні заклади Академії медичних наук, вистачає апаратів штучної вентиляції легенів. Фактично задіяні тільки базові, опорні інфекційні лікарні", – розповіла вона. В інших областях з’явилася потреба у збільшенні ліжкового фонду, але потреби в нових лікарнях немає, додала Богомолець.

Вона припустила, що другої хвилі коронавірусу в Україні не буде. "Я не виключаю ситуацію, що у нас не буде другої хвилі взагалі, що ми будемо продовжувати знаходитись на плато", – сказала медичка.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що через зростання випадків інфікування коронавірусом в Україні не планують запроваджувати нові обмеження, оскільки адаптивний карантин в відомстві вважають оптимальним варіантом.