Богдан: влада COVID-19 "просміялась", ролики записувала, тепер буде велика проблема

Українська влада бездарно витратила запас часу з весни і замість підготовки до епідемії розтринькала кошти коронавірусного фонду, тепер країну чекають великі проблеми.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявив ексглава Офісу президента Андрій Богдан, зазначивши що, коли в країні був повний локдаун, треба було забезпечити українську медицину всім необхідним.

"Сьогодні влада – це той, хто має доступ до лікування проти COVID. В нас глобальна криза – 8 тисяч захворювань на добу. Невирішення проблем призводить до того, що в певний момент всі вони нападають на тебе. Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун, коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили. Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції. Це взагалі про державу, не про бабки. Це механіка, це протоколи дій для лікарів", – наголосив Богдан.

"Ми проср*ли ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем. А ковідний фонд – це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення. Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати – зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити. Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем", – вважає колишній соратник Зеленського.

"Люди багаті закупляють цей кисень, тримають в підвалах. У нас кожен тиждень росте захворювання, в нас катастрофічне питання захисту. Люди ходять всюди без масок. Я в Туреччині був, якщо ти без маски, до тебе одразу підходить поліцейський, якщо ти її моментально не вдягаєш, вони штраф тобі луплять. По всій Європі так працює. Ви не розумієте, якого рівня буде проблема", – підсумував Андрій Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Богдан заявив, щооточення президента Володимира Зеленського знало про підготовку скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційних положень. Він назвав бездіяльність Зеленського кримінальним злочином.