Головна Новини
2 березня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Богдан повернувся до адвокатства й зробив дивне попередження

8.3т
Читати матеріал російською

Колишній глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан підтвердив, що після звільнення з посади у владі вирішив повернутися до роботи адвоката.

Такою радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши до посту скріншот із даними про нього в Єдиному реєстрі адвокатів України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Крім цього, ексочільник ОП закликав майбутніх клієнтів звертатися до нього щодо співпраці й, можливо, допомоги у вирішенні юридичних питань.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

"Всім привіт! Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів", – написав Богдан.

Водночас зробив дивне попередження невідомим адресатам, мовляв, робота з ним неодмінно запам’ятається.

"Буде весело, тримайтеся!!!!" – підсумував він.

Богдан відновив адвокатську діяльність

Богдан відновив адвокатську діяльність

Facebook/Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марина Ліснічук
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Офіс президента
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
56
13
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А нам и так весело! Он просто был одним из шутов, поэтому был на сцене и не видел всей веселухи! Сейчас он уже зритель и всю веселуху почувствует на своей шкуре!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Так и Вовочка, вернулся бы к "игре на рояле"...вот праздник был бы...Было бы весело))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Скоро всем нерабам будет весело. Дострыбались,кастрюлеголовые щеневмерлики
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
Макарский Александр, мы что то пропустили?)) так ты нам скажи что нам будет) встанешь с дивана и пойдешь щец порубаешь?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Макарский Александр, да, да, да...обяза-а-ательно)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги