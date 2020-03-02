Колишній глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан підтвердив, що після звільнення з посади у владі вирішив повернутися до роботи адвоката.
Такою радісною звісткою він поділився на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши до посту скріншот із даними про нього в Єдиному реєстрі адвокатів України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Крім цього, ексочільник ОП закликав майбутніх клієнтів звертатися до нього щодо співпраці й, можливо, допомоги у вирішенні юридичних питань.
Андрій Богдан
"Всім привіт! Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів", – написав Богдан.
Водночас зробив дивне попередження невідомим адресатам, мовляв, робота з ним неодмінно запам’ятається.
"Буде весело, тримайтеся!!!!" – підсумував він.
Богдан відновив адвокатську діяльність
Facebook/Андрій Богдан
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше після відставки написав про колишню роботу, заявивши, що всю зарплату нібито віддав на благодійність.
Крім цього, Богдан хвалився в мережі фото з відпочинку на Сейшельських островах і скаржився, що йому нудно без роботи.
Також колишній глава ОП кликав на острови "дівчаток".
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