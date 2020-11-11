Богдан потролив Разумкова, який захворів на COVID-19

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан своєрідно відреагував на інформацію про те, що спікер ВР Дмитро Разумков захворів на COVID-19.

До запису Разумкова в Facebook про зараження коронавірусом Богдан залишив їдкий коментар.

"У вас там шо? Коронавірусние кубло?" – написав ексглава ОП.

Думка користувачів з приводу допису Богдана розділилися. Деякі підтримали його гумор, а деякі розкритикували.

Багато хто написав, що від хвороби не застрахований ніхто, і це не є приводом для жартів. Хтось запропонував Богдану повернутися і вилікувати всіх.

А хтось висловив радість, що такий "жартівник" пішов з державної служби.

"У вас там шо? Коронавірусние кубло?" Facebook Дмитра Разумкова

Деякі користувачі підтримали гумор Богдана Facebook Дмитра Разумкова

Деякі користувачі розкритикували жарт Facebook Дмитра Разумкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.