Богдан потролив Разумкова, який захворів на COVID-19

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан своєрідно відреагував на інформацію про те, що спікер ВР Дмитро Разумков захворів на COVID-19.

До запису Разумкова в Facebook про зараження коронавірусом Богдан залишив їдкий коментар.

"У вас там шо? Коронавірусние кубло?" – написав ексглава ОП.

Думка користувачів з приводу допису Богдана розділилися. Деякі підтримали його гумор, а деякі розкритикували.

Багато хто написав, що від хвороби не застрахований ніхто, і це не є приводом для жартів. Хтось запропонував Богдану повернутися і вилікувати всіх.

А хтось висловив радість, що такий "жартівник" пішов з державної служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.