Богдан потролив Разумкова, який захворів на COVID-19
Деяким користувачам жарт Богдана сподобавася
Багато хто написав, що жартувати з хворобою нерозумно
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан своєрідно відреагував на інформацію про те, що спікер ВР Дмитро Разумков захворів на COVID-19.
До запису Разумкова в Facebook про зараження коронавірусом Богдан залишив їдкий коментар.
"У вас там шо? Коронавірусние кубло?" – написав ексглава ОП.
Думка користувачів з приводу допису Богдана розділилися. Деякі підтримали його гумор, а деякі розкритикували.
Багато хто написав, що від хвороби не застрахований ніхто, і це не є приводом для жартів. Хтось запропонував Богдану повернутися і вилікувати всіх.
А хтось висловив радість, що такий "жартівник" пішов з державної служби.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.