Богдан потролив Разумкова, який захворів на COVID-19

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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  • Деяким користувачам жарт Богдана сподобавася

  • Багато хто написав, що жартувати з хворобою нерозумно

Андрій Богдан

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан своєрідно відреагував на інформацію про те, що спікер ВР Дмитро Разумков захворів на COVID-19.

До запису Разумкова в Facebook про зараження коронавірусом Богдан залишив їдкий коментар.

"У вас там шо? Коронавірусние кубло?" – написав ексглава ОП.

Думка користувачів з приводу допису Богдана розділилися. Деякі підтримали його гумор, а деякі розкритикували.

Багато хто написав, що від хвороби не застрахований ніхто, і це не є приводом для жартів. Хтось запропонував Богдану повернутися і вилікувати всіх.

А хтось висловив радість, що такий "жартівник" пішов з державної служби.

"У вас там шо? Коронавірусние кубло?"
Деякі користувачі підтримали гумор Богдана
Деякі користувачі розкритикували жарт

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

УкраїнаКоронавірусДмитро РазумковАндрій Богдан