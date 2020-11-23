Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан вважає лідера ОУН Степана Бандеру героєм.

Як сказав він в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, для нього особисто і його сім'ї Бандера герой (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Богдан розповів, що один його дідусь загинув, воюючи в лавах Червоної армії, а іншого дідуся, за сімейною історією, "москалі забили".

"І на Західній Україні тисячі, мільйони таких історій", – зазначив він.

За словами Богдана, радянські війська "творили дуже багато жахливого", хоча з боку бандерівців теж "були якісь дії".

"Для мене радянський генерал, у якого орден, який звільняв Київ, Житомир, Львів, він теж герой. Він боровся за ті свої ідеали, в які вірив", – додав ексглава ОП.

Він вважає, що в цій історії не буде однієї правди для всіх.

На зауваження Собчак, що Бандера був пов'язаний з великим насильством і кров'ю, з антисемітизмом, співпрацював з нацистами, Богдан заперечив, що за НКВД також значаться тисячі розстріляних і прояви антисемітизму.

"Вони своїх же людей мочили, пускали під кулемети з дерев'яними палицями", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський відмовився прямо відповідати про своє ставлення до Степана Бандери, мотивуючи неоднозначністю цієї особистості.