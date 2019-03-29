У Рівному суд стягнув компенсацію з господаря амстаффа, який покусав жінку. За пустощі песика доведеться сплатити понад 30 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди, юридичних витрат постраждалої, державного збору. Судилися три роки. Весь цей час громадянин доводив апеляційним судам - у тому, що собака бійцівської породи був випущений у загальний коридор без повідка та кинувся на сусідку, його вини немає.

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І це - ще квіточки. Приблизно в той самий час у Києві інший громадянин зайшов п'яний у супермаркет зі своїм собакою такої самої породи - американський стаффордширський тер’єр. У відповідь на зауваження господар вчинив дебош, нацькував собаку на охоронців. Справа скінчилася викликом патрульних. Благородний пес, захищаючи свого господаря-ідіота, порвав охоронця та кинувся на поліцейського, був тяжко поранений з табельної зброї, помер у ветлікарні.

Насправді, трикутник “собака - господар - всі інші” трагічніший за трикутник Карпмана. Бо кожна зі сторін - одночасно жертва, агресор та рятівник. Шкода господаря, який пожалів свого друга (йому зле та неприродньо гуляти в наморднику) і справді вірить, що його пес не здатний напасти першим. Шкода жіночку, яка вийшла з дому без рицарських обладунків. Шкода й тварину, яка взагалі ні за що не несе відповідальності. У разі чого - її просто вилучать, відправлять до притулку або присплять.

А тим часом, в Україні мляво (важливіших справ вистачає) розглядають законопроект №7220 щодо обліку домашніх та безпритульних тварин. Зараз він висить у повітрі, відхилений профільним комітетом. Це і є той самий закон, який мав би покласти початок справжньому, цивілізованному регулюванню собачого питання.

Законопроектом, зокрема, впроваджується список “потенційно небезпечних порід собак”, який діє у всьому світі. Цим породам недарма приписують “генетично визначені якості агресії та сили”. Той самий американський стаффордширський тер’єр - порода, спеціально створена у США для собачих боїв шляхом схрещення розумних тер’єрів з жорстокими бульдогами. Що доведеться робити господарям, собака яких визнаний небезпечним? Перш за все - регулярно проходити психіатричну експертизу, майже як при отриманні вогнепальної зброї. Також - піти до кінолога, який навчить правильному поводженню з собакою. Абсолютно всі домашні собаки та коти мають бути зареєстровані та чіповані. І все це - власним коштом господаря.

Закон такоє впроваджує штраф за неприбрані “собачі справи” та за несанкціоноване розведення тварин. Пропонується також обов'язковий огляд ветеринаром кожної тварини мінімум раз на 3 роки.

Там, де немає чіткого законодавства, рано чи пізно настає правова анархія. “Собачі батли” у кожному чаті ОСББ - це і є українське “гуляйполе”, де всі борються за все, й однаково безуспішно. За безпечне вигулювання великих собак, за гуманне вигулювання великих собак. Проти зграї псів, що загризла хлопчика. Проти зграї хлопчиків, що замучили пса. За сумнозвісні “пакетики”. За собачий майданчик замість будування ще однієї “коробки”. За зменшення популяції вуличних бобиків, проти вбивства вуличних бобиків, за стерилізацію, проти стерилізації, за державне фінансування собачих притулків, проти державного фінансування собачих притулків (де місячне утримання одного бобика виходить на рівні щомісячних виплат на немовля).

У всьому цивілізованому світі чомусь немає дискусії, чи небезпечні бійцівські собаки. Тільки справжня і щира любов до них може мотивувати людину взяти на себе таку мороку, бо їх утримувати - шалено дорого, із купою довідок та з чималими ризиками, що до тебе за найменшою скаргою сусіда вдереться поліція.

Щось суттєве досі різнить нас від цивілізованого світу. І це “щось” - на жаль, закони.

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