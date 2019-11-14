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14 листопада • оновлено в 17:18
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Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломат Всі статті автора

Богдан Хмельницкий – начало пути гетмана

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Зиновий-Богдан Хмельницкий – выдающийся государственный деятель, военный, политический руководитель, гетман Войска Запорожского родился 27 декабря 1595 г. на хуторе Суботов, который тогда был в Киевском воеводстве (сейчас Черкасская область) Речи Посполитой в семье Чигиринского подстаросты Михайла Хмельницкого. Отец был по происхождению из территории западной Украины, возможно региона Перемишля, а мать была из семьи местных казаков. Образование получил в Киевской братской школе, а потом у иезуитов в Ярославе Галицком. Овладел рядом языков – латинским, польским, турецким, татарским.

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Вместе с отцом принимал активное участие в походе казаков гетмана П.Сагайдачного на Москву в 1618 г., организованного поляками для захвата престола королевичем Владиславом Четвертым. После возвращения с похода опять же вместе с отцом принимает участие в польско-турецкой войне 1620-21 гг., где в битве под Цецорой они попадают в османский плен. Два года Богдан был каторжником на турецкой галере, где выучил турецкий и татарский языки. Потом был переводчиком в Стамбуле для османских высших флотских чинов, что помогло ему изучить турецкий опыт ведения боевых действий, учитывая, что в это время Оттоманская империя держала в страхе всю Европу и Ближний Восток. Сумел бежать из неволи по одной из версий, по другой, вышел на волю за выкуп родственников. Есть даже легенда о принятии им ислама, но Б.Хмельницкий об этом никогда не упоминал, как и никто из его окружения. Отец Богдана погиб в турецкой неволе. Вернувшись домой, Б.Хмельницкий зачисляется в реестровые казаки, которые вместе с запорожцами в 20-е гг. 17-го ст. проводят многочисленные морские походы против турок и татар на Черном море, включая неоднократные случаи захвата казаками передместий Стамбула в 1624, 1625 и 1629 годах.

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В 1623 г. женится на Анне Сомко, а после ее смерти на Елене Чаплинской. Третей супругой до самой его смерти была Анна Золотаренко. У Хмельницкого было восемь детей : четыре мальчика и четыре девочки, но почти у всех была трагическая судьба.

В 1633 г. переходит на службу к великому коронному гетману С.Конецпольскому и переселяется в Броды. В следующем году вместе с польской армией принимал участие в облоге Смоленска, где отличился и обратил внимание на себя со стороны короля Владислава IV. После возвращения с похода попадает в немилость за свободомыслие, и из-за преследований бежит на Запорожье. Потом возвращается к себе на хутор в Суботов. Об этом со временем узнал С. Конецпольский, который упорно преследовал Богдана, и тогда через Чигиринского подстаросту Д. Чаплинского, подло подделав документы, польский магнат отбирает права собственности на хутор Хмельницкого.

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Кроме того, во время отсутствия будущего гетмана Украины, на хутор делает набег Чаплинский, который его разоряет, уводит супругу Елену и избивает до смерти сына Остапа. В связи с этим, разъяренный Б. Хмельницкий обращается с жалобой к коронному гетману М. Потоцкому с просьбой восстановить справедливость, но получил отказ.

Потом было обращение в польский сейм – результат тот же. А вот жалоба королю была удовлетворена. Это наталкивает на правдивость версии о спасении Хмельницким жизни польского королевича Владислава IV во время московского похода 1618 г. или битвы польской армии с московитами под Смоленском в 1634 г., где Богдан отличился большой смелостью и был отмечен уже королем Владиславом Четвертым, и возращение оказанной услуги со стороны царствующей особы. Таким образом, в 1646 г. польский король выдал указ о подтверждении собственности Б. Хмельницкого на Суботов, но медлил с наказанием Чаплинского.

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Кроме того, Конецпольский решил ослушаться Владислава Четвертого, потому что шляхта в то время имела большие вольности в польском государстве, что, в конце концов, вскоре и погубило Речь Посполитую. Есть сведения, что в 1647 г. Б. Хмельницкого за наговором того ж Конецпольского пытались подступно убить во время битвы с татарами под Чигирином. Один польский вояк ударил сзади саблей, но Богдан уберегся. После этого случая Б. Хмельницкий окончательно перебирается на Запорожскую Сечь, где его избирают гетманом. Он был отменным оратором, а личная смертельная обида придавала ему неистощимую энергию в организации борьбы против своевластия польской шляхты, которая угнетала украинский народ не только экономически, но и по национальному, религиозному признаку.

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Терпению всех этих издевательств подходил конец, и чувствовалась общая готовность к началу борьбы за свою свободу и независимость Руси-Украины не на жизнь, а на смерть. В этот решающий период национально-освободительное движение возглавляет Б. Хмельницкий, который на личном горьком опыте, будучи далеко не простым казаком, испытал унижения со стороны польской шляхты. При этом, широкие народные массы от социального, национально-религиозного гнета польской шляхты страдали куда больше. Так начиналась национально-освободительная война…

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Автор
Олександр Левченко Олександр Левченко
Особа
Богдан Хмельницький
Місце
Україна
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