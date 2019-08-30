Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст Всі статті автора

За повернення наших людей ми дорого заплатимо

4.8т

Зараз скажу непопулярне.

З величезною радістю з приводу можливого повернення наших політв'язнів та полонених з-за порєбріку в мене поруч виникає відчуття тривоги. Величезної тривоги.

Не тільки через колег, які розносять новину про щось, коли самої події нема, а в якості пруфу використовують твіт та слова газпромівської шавки Венедіктова.

Я про сам факт того, що рфія це робить. Хтось скаже - так їх же за це в ПАРЄ пустили, вони давно це мали зробити. І буде навіть правий. Плюс у нас же не атракціон небаченої кремлівської щедрості, а обмін - рашка отримає взамін своїх терористів. Та давайте не забувати, що свої люди Москву ніколи не цікавили.

Новини
Сенцов и пленные моряки возвращаются в Украину

Фішка в тому, що ця держава-гопнік ніколи нічим не поступається просто так. В світлі останніх двіжів навколо повернення кремля до G8 цілком допускаю, що нинішній обмін (якщо він відбудеться) цілком може означати часткове прощення рашки, повернення її до великої вісімки й зняття з неї великої частини санкцій. Згадайте також слова пані Зеркаль про те, що дуже важко буде втримати санкції.

Захід наполегливо хоче вирішити українську проблему. Російський ринок йому потрібен, в тому числі, й для боротьби з Китаєм. Тому я дуже боюся, що за повернення наших людей ми дорого заплатимо в геополітичному сенсі. Я вже мовчу про можливість перетворення когось із потенційно звільнених на Савченко-2, що цілком вірогідно, на жаль...

І, тим не менше, все одно, якщо наші повернуться - будемо святкувати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Теми
Українські політв'язні в Росії Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Росії політв'язень
Джерело
Джерело: Facebook Богдана Буткевича
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
4
Смішно
11
Цікаво
33
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Грин Евгений
Грин Евгений
Вы слышали что сказал Макрон.Запад уже неправит миром появились другие игроки.Санкции с России постепено будут снимать без всякой связи с Украиной.Поверте это не вина Зеленского .Это печальная реальность.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...