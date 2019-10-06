Кілька вражень по сьогоднішній акції на Майдані.

1) Людей набагато більше, ніж я особисто очікував. Реально десь 10-15 тисяч. На піку, може, й до двадцятки доходило. Власне, майже вся моя стрічка фб без виключення виклала фоточки з Майдану. Це радує. Є чіткі маркери, які, не дивлячись ні на що, змушують 5 % активних громадян вставати в ряд миттєво, без озирання на минулі й нинішні срачі. Гуртом й батька легше бити. Тим більше - слугу))

2) Порадувала атмосфера. Всі конфлікти були реально відкладені. Навіть ті, хто бачив своїх супротивників, просто мовчки відводили очі, але не починали розборки. Наприклад коли я неодноразово зустрічав порошенківський комсомол/демсокирню - робив саме так, хоча бажання цю гниль випалювати не зменшилося ні на секунду. Але зараз є важливіші речі - тому готовий почекати з цим) Дуже круто, що саме таку формулу, здається, обрали всі - між собою розберемося потім. Так, жодного конфлікту між Нацкорпусом та пропорошенківськими персонажами не бачив.

3) Порадував Порошенко))) Тим, що не поліз на сцену чи не пробував туди проштовхнути якихось ірин луценко.

4) Зловив кілька дуже потужних дежа-вю, особливо коли чув голос Тягнибока))) Не скажу, що вони були суперприємні - вибачте, я не з тих, хто любить такі двіжухи й палає бажанням для їх повторення. Навпаки, завжди ходив на Майдан з відчуттям того, що мені це не подобається, але так треба. Якщо що - прийдеться так робити знову.

5) Дуже злить Зе-Богдан і взагалі позиція Зе-команди та їх дрібних підгавкувачів типу тетяни попової, які намагаються представити цю акцію порохоботським двіжем. Який, звичайно, організував Порошенко, щоб захистити його. Хоча, давай, Ванюха (Богдан), не зупиняйся. Ви вже 5 років тому, коли ти у азірова працював, вже теж думали, що на Майдані - одні проплачені бомжі. Недооцінюйте противника й далі - це тільки пришвидшить ваше падіння. Яке ніхто, окрім самого Зеленського, не наближує так швидко, тупорило та ефективно водночас. ЗИ: Вже бачу, як пішов вкид, що це був проплачений мітінг. Ну-ну, зелеботіки, узбагойтєсь. Ви впевнено продовжуєте робити з себе прекрасного ворога. Якого хочеться й потрібно копати.

6) Насправді, сьогоднішня акція чітко показала, що при будь-яких спробах реального впровадження в життя будь-якої штайнмаєровщини, морелівщини чи будь-чого такого подібного я Зеленському дуже не заздрю. За нього нема кому вийти на вулицю. Поліція й Нацгвардія його буде захищати тільки доти, допоки це не буде загрожувати їм самим. Плюс Аваков. Який грає свою гру. І який легко може допомогти протестуючим, якщо побачить в цьому свою вигоду. І найголовніше - ніхто не буде очікувати, щоб процес хтось очолив. Все може початися саме собою, стихійно. Що дуже небезпечно. Але це - реальність.

7) Начувайтесь, зеленські. Вас очікують нелегкі часи. Часи дій, а не шоу. Коли треба робити вибір, а не впарювати відосики з мемасіками. А це - якраз те, чого Зеленський прагне відсунути якнайдалі. Твою мендель, так сказати))

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