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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтерВсі статті автора

Богат тот, кто экономит: как отапливают жилье в Британии

5.9тЧитати матеріал російською

Пришел отопительный сезон и все заговорили о предстоящей оплате коммуналки. В фб набросились на молодого человека, который описал, как живут люди в европейских странах, мол "ты там не жил, не рассказывай". Хочу Вам рассказать о британцах, я там не живу, но там живет мой сын, уже 9 лет.

Скажу сразу одно, Британия имеет 5 экономику в мире, при этом у британцев принято экономить. Они богаты, потому что считают каждый фунт!! Это у нас принято мыть посуду по сто раз в день или включить воду и смотреть ТВ, там так не сделает даже самый богатый.

Сначала сын жил далеко на Севере, в глубинке. Когда мы приехали, я была в шоке. Дома малюсенькие, темные, старенькие. В домах холодно всегда, потому что они экономят и ходят тепло одеты. При этом имеют машины, часто питаются в ресторанах и путешествуют. Одеваются очень скромно. Затем сын переехал на Юг, маленький городок на берегу ЛаМанша. Приехала к нему в гости, сняла самый хороший отель. Прихожу, пол скрипит, комната метров 10, холодно и тонкая струйка воды в кране. В основном дома 2-3 этажа, где есть квартиры. Все ооооочень скромно, у нас бы сказали, нищета! Сын жил там 2 года и сказал, что хорошо учится можно только в таких условиях.

Сейчас сын учится в Лондоне, 3 курс Универа. Лондон, один из самых дорогих городов мира. Так вот, шикуют в нем только выходцы из Восточной Европы и жители Арабских стран. В Британии нет такой монополии, как в Украине, там более 150 компаний, каждый может выбрать у кого покупать "тепло", свет, воду и т. д. В старых домах ещё есть батареи, но они всегда в основном полухолодные. Да, температура не падает ниже -5, но в квартирах реально прохладно, а у нас топят так, что окна можно открывать.

В современных домах нет батарей, подогрев пола дешевле. Мой сын живет по студенческому менталитету, он и батареи выключает и полы не включает, купил маленький обогреватель и пользуется им.

Я раньше возмущалась, но уже привыкла и мало того, сама научилась экономить. Сын говорит, в Украине люди покупают продуктов больше, чем англичане. Я заметила, что в супермаркете нет людей с полными тележками. В Украине скупают все! Саша говорит, что с утра мусорщик вывозит намного меньше отходов, чем у нас. Берут продукты на 1-2 дня, ровно столько, сколько могут съесть. Касательно авто, пробки есть утром и вечером, намного меньше, чем у нас. Все потому, что за каждую машину надо платить большой налог. Даже богатые ездят на метро. В Лондоне не увидишь столько дорогих машин, как в Киеве. Дорогие вещи британцы покупают в основном на распродажах. Повседневно носят малобюджетные марки.

Я часто слышала от нашего люда " Да, они такие жадные!" Угу, за то живут стабильно в достатке, путешествуют по миру, учат детей в престижных вузах, получают достойное образование, имеют качественное питание и медицину. Их не интересуют сумки из крокодила, модные телефоны и соболиные шубы, люди живут другими приоритетами. Заметила, что в Британии очень много книжных магазинов и всегда полным полно народу. Новинки улетают с полок, а у нас??? Для себя я давно сделала вывод, стыдно - воровать и обманывать, а жить экономно, это норма для любого человека!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Наталя ЮсуповаНаталя Юсупова
Місце
Великобританія
Джерело
Джерело:Facebook Натальи Юсуповой
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Бор Тарас
Бор Тарас
По работе довольно часто бываю в ЕС.По личным наблюдениям,менталитет у граждан стран бывшего соцлагеря и "старых" европейцев довольно сильно отличается.Например,чехи,словаки или поляки очень близки к нам по отношению к природным ресурсам.И только высокие цены заставляют их экономить.Плюс ЕСовские программы энергоэффективности,дающие сумасшедшие по украинским меркам субсидии на утепление домов и модернизацию отопительных систем.
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Княгиня! Красавица!
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