Головна Новини
17 квітня • оновлено в 19:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олег Вишняков
Олег Вишняков
Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Всі статті автора

Бог показал нам кто Он, а кто мы

6.1т
Читати матеріал російською

1. Бог закрыл всем нам рты с помощью масок, потому что устал от нашей брани, лжи, наветов, осуждений!

2. Он дал возможность природе дышать без нас!

3. Заставил нас бояться и прятаться, а то мы уже и Его перестали бояться!

4. Заставил нас мыть руки, и преподносить ко рту хлеб чистыми руками!

5. Приостановил молитвы в храмах , так как некоторые туда начинали ходить ради галочки и показухи!

6. Он сравнял нас всех - богатого и бедного, директора и рабочего, того, кто ездит на машине с тем, кто ходит пешком. Теперь мы равны и все сидим дома.

7. Он посадил нас в домах разом и показал, кто Он, а кто мы. А то мы уже чувствовали себя богами.

8. Он поднял тех людей, которых мы не признавали. Каких - спросите вы? Медиков, обычных доставщиков товаров, таксистов, санитаров и т.д.

9. Он посадил каждого из нас по отдельньности, отнял работу, и дал время подумать каждому. Перезагрузка. В Китае на их Новый год , у мусульман время паломничества, у христиан на Пасху, у иудеев Светлый праздник Пейсах.

10. Мы отдалились от человеческого общения и погрязли в соц-сетях. А после карантина мы будем ценить общение вживую, мы будем искать в окнах хоть одного человека, чтоб поговорить с ним!

11. Мы убивали животных, которым место быть на этой земле ровно так же, как и нам! Теперь мы закрыты, привязаны, а животные на свободе, и их никто не тронет, теперь у них свобода, а мы взаперти!

Но, многие по прежнему подумают: Да нет, совпадение!

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олег Вишняков Олег Вишняков
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олега Вишнякова
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
4
Смішно
26
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Так то воно так, але "А п'ятий Ангол вилив чашу свою на престола звірини. І затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого й від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись!" (Об'явлення 16:10,11)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Дурненька...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вот тут автор слукавил,."Он сравнял нас всех - богатого и бедного, директора и рабочего, того, кто ездит на машине с тем, кто ходит пешком. Теперь мы равны и все сидим дома.",равеством и не пахнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги