Об этом сепарасте ходят легенды, ибо свой "путь самурая" он закончил как настоящий боевой клоун Путина.

Для того, чтобы понять, кто зашышаль Донбасс от солдат НАТО и боевых птеродактилей, начну немного издалека.

Жил-был забулдыга. С горем пополам он получил диплом токаря, отслужил в армии Украины, женился. Потом дети, завод, водка, бил и жену, и ребенка по пьяне.

Настал 2014 год и пришло русское быдло на Донбасс. Чувак в числе первых верещал про Хунту, биндер и мовний патруль. И пошло токарь ваивать. Точнее поехало. В Славянск.

В Славянске чувак наделал ваааще модных фоток, деньги отжимал у подозрительных гражданских, мародерил. Но... После первого серьезного боя токарь рванул на Донецк, дезертировал то есть. Уехал сепараст на отжатом у биндеры авто.

В Донецке токарь стал пулеметчиком. Правда, его специальность были не американцы, а куры, индюки и гуси [некоторым птицам и домашним животным он даже нацистские клички давал, воспитывал в себе ярость к врагам так сказать]. Также чувак мародерил от души, асвабаждал так сказать. По Украм было ссыкотно стрелять токарю, бо Укры сдачи давали так,что мало не покажется.

Настрелявшись в гусей и увидев, что путин не воскрешает, а также получив ранение а-ля гришин, решил токарь завязать с военной "карьерой".

Сепараст увольняется, получает мудаль "за абарону Славянска" и уходит на гражданку. Жизнь удалась у токаря: машину отжал, мядаль получил, фотки с оружием есть вконтакте, жена вернулась, квартиру у соседа Укропа отжал. Американская мечта - это фуфло, ибо токарь за полгода ну вааааще поднялся.

Но деньги с мародерки быстро закончились - потопал токарь таксовать на отжатой машине, неохота была на завод идти снова. Первых пару месяцев все гуд, денежка зарабатывалась, но... Но потом прилетела обратка за мародерку, отжатую квартиру и машину. Точнее бумеранг: в один прекрасный день его высадили под дулами автоматов из отжатой машины асвабадитили, которые спешили в Горловку, и уехали. Крики про Славянск не помогли, токарь лишь в морду за крики о том, шо он свой выхватил прикладом автомата.

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Чудо обиделося и пошло заяву накатало полицаям, мол какжытак, миня абидили. Полицаи заяву приняли и сказали шо найдут авто абизатильна. И не соврали - через трое суток сгоревшую машину нашли под Горловкой.

Токарь с горя неделю бухал, ибо жалко было ему отжатое авто, привык он к нему. Но потом пришлось думать ему, где деньги искать и работу. И повезло чуваку - устроили его по знакомству охранником в тюрьму [вертухаем].

Вроде бы все гуд, снова жизнь наладилась - 9000 фублев+ паек. Но, когда не везет, то не везет - прилетел еще один бумеранг от судьбы токарю: оказалось, что в числе заключенных, которых он охранять должен, есть те, кто с ним в Славянске воевали, русские. Короче, токарю поставили условие: или ты превращаешься в золотую рыбку для заключенных

россиян, или о дезертирстве и отжатом авто узнают и зона, и мыгыбы дыныры.

Выхода у сепараста по сути не было - стал он шестеркой заключенных россиян [прям как на войне в Украине] и стал выполнять любые пожелания в меру своих возможностей.

Но на этом черная полоса коллаборанта не закончилась, бумеранг решил, что урок не усвоен и прилетел к сепарасту снова. Начальству тюрьмы донесли о том, что вертухай на побегушках у заключенных. И это не понравилось старшим офицерам. Ооочень не понравилось.

Начальство попросило дежурных офицеров разобраться в ситуации и доложить. Приказ был понят: вертухая пригласили в закрытое помещение тюрьмы объяснить причины своего поведения. Также пригласили двух россиян, которые воевали в Славянске.

Услышав версии и токаря, и заключенных, токаря попросили остаться. На дополнительном разговоре, на токаре отработали удары почти все воены спецназа дыныры по усмирению зоны. Карали чувака за дезертирство и за то шо прогнулся перед заключенными. Карали часа 2, а потом позвонили в скорую.

В карете скорой помощи сказали врачам, шо охранник упал со ступенек, ибо был немного пьян. На утро начальство тюрьмы узнало о несчастном случае и попросило передать не осторожному охраннику, чтоб молчал, ибо сдадим тебя как дезертира дыныры.

Токарь понял, что скандалить без толку и отлежал в больнице. И после выписки потопал токарь попросил его перенаправить в Макеевкскую колонию по семейным обстоятельствам.

Ну а бумеранг не собирался останавливаться и продолжил свою работу. В Макеевке заключенным кто-то шепнул, что новый охранник фанат бори моисеева, любит краситься и все такое. Это ну ооочень не понравилось заключенным, ибо мало того, что они не особо толерантны к людям с нетрадиционной ориентацией, так еще и токарь постоянно находился на

хоздворе, в непосредственной близости от уркаганов.

Ну, вы поняли - бумеранг продолжил лупить горе-сепараста: заключенные тупо не давали жизни новому охраннику - то помоями обольют его, то дерьмом обгадят. Сколько не пытался найти общий язык вертухай с подопечными, нихера не получалось. Даже к авторитету напросился на поговорить, но был послан со словами, мол ты как вертухай говно, как

человек тоже говно и утонешь в говне.

Бумеранг продолжал свое дело, охранника постоянно унижали и выставляли идиотом перед заключенными и сослуживцами. Но однажды вертухай исчез, прям во время несения дежурства.

Тюрьму подняли на уши, начали искать пропажу. И таки нашли. В туалете уличном, который из дерева. Как оказалось, кто-то подпилил доски в туалете, охранник упал и захлебнулся в дерьме.

Начальство виноватых не нашло, лишь выписали выговор завхозу колонии за то, шо за туалетом не досмотрел. Жене горе-охранника выдали 2 зряплаты на похороны, дело закрыли как несчастный случай. Так и просрал свою жизнь коллаборант.

Мораль. Наверное в рай попал.

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