На Луганщині боєць ЗСУ загинув в ДТП по дорозі додому

В суботу, 5 грудня, в районі селища Смолянінове на Луганщині в ДТП загинув сержант поліції, боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє постраждалих були доставлені в лікарню.

Як повідомили в пресслужбі Луганської області, чоловік 1981 року народження на власному автомобілі ВАЗ-2108 зіткнувся з мікроавтобусом. Боєць повертався додому зі служби.

На місце події прибуло керівництво Головного управління Національної поліції України та співробітники слідчо-оперативної групи. Причина зіткнення поки невідома.

смт Смоляніново в Луганській області. Мапа

Скріншот. Поліція Луганській області

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 4 грудня в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії автобус впав з естакади, розташованої на висоті близько 35 метрів над залізницею. В результаті загинуло 17 осіб – 12 на місці і п'ять в лікарні.