Боєць АТО Марків незаконно засуджений до 24 років ув'язнення в Італії – адвокати нацгвардійця

В Італії до 24 років ув'язнення засудили українського військовослужбовця, бійця Національної гвардії Віталія Марківа. Суд присяжних Павії визнав його винним в умисному вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова під Слов'янськом у 2014 році.

Захист Марківа не визнає вироку та збирається подавати апеляцію на рішення суду, а Міністерство внутрішніх справ України взяло під свій контроль розслідування факту загибелі Роккеллі й Миронова.

У першій частині інтерв'ю OBOZREVATEL поспілкувався з українськими адвокатами засудженого нацгвардійця – Олександром Чебаненком та Леонідом Топалом, які нещодавно приєдналися до захисту Марківа та готуються до апеляційного процесу.

– Як ви приєдналися до захисту пана Марківа? Які ваші основні завдання, як українських адвокатів?

– О.Ч.: Згідно із законом, ми не маємо права представляти інтереси Марківа саме в Італії, але ми виконуємо відповідні адвокатські функції в Україні. Тобто ми є адвокатами пана Віталія Марківа, але нашим завданням є взаємодія з відповідними державними органами та їхніми представниками на території України.

Віталій Марків "Радіо Свобода"

Крім того, ми здійснюємо контакти з італійськими адвокатами. Як відомо, там є дві основні групи, одна з яких займається кримінальною частиною, інша – цивільно-правовою. Ми з ними постійно на зв'язку та узгоджуємо позицію для того, щоб якнайкраще захищати інтереси нашого підзахисного.

– Які ваші права на захист Марківа в італійському суді?

– О.Ч.: В Італії ми маємо право виступати виключно як експерти з українського права, якщо це дозволено судом. Це нормальна загальноєвропейська практика: якщо є якийсь міжнародний аспект, то залучаються адвокати як на території безпосереднього розгляду справи, так і на території країни, до якої обвинувачений безпосередньо причетний – тобто, в цій ситуації, до України.

– Нещодавно заступник голови МВС Антон Геращенко опублікував переклад мотиваційного листа щодо вироку Марківа, як ви його оцінюєте?

– О.Ч.: Ми не можемо давати оцінку рівню підготовки фахівців з італійського права чи відповідність його нормам. Ми говоримо про те, що, з нашої точки зору, порушено права пана Марківа на захист, порушені певні європейські цінності щодо неупередженості суду, його незалежності, щодо права особи на доступ до правосуддя та цілу низку інших.

Звісно, остаточне рішення за італійським правосуддям, але ми маємо право звернути увагу на певні обставини.

– Чи готується адвокатами додаткова доказова база до тієї, що вже була представлена у суді Павії?

– О.Ч.: У сторони захисту зараз дуже обмежені строки, вже у 20-их числах листопада ми маємо подати апеляційну скаргу. Але водночас, згідно з чинним італійським законодавством, у термін 15 днів до розгляду справи в апеляційній інстанції ми можемо додавати певні уточнювальні матеріали. Ми працюємо, хоча є певні жорсткі обмеження у представленні нових доказів, свідків.

Віталй Марків "Радіо Свобода"

Суд майже ніколи не йде назустріч і не задовольняє прохання на залучення якихось нових свідків чи свідчень від них. Щодо матеріальних доказів, то тут також є обмеження, але певні можливості є.

Але навіть за наявності тих доказів, які вже є у справі, ми вважаємо, що ми зможемо довести те, що було засуджено невинну людину, що заразом було порушено низку норм чинного італійського законодавства та базові права людини, які закріплені у чинних міжнародних угодах.

– У своєму рішенні суд спирається лише на слова свідків, чи були більш вагомі докази?

– О.Ч.: З нашої сторони було надано цілу низку доказів, але більшість із них не були взяті судом до уваги. Були докази і зі сторони обвинувачення, на які суд також не звернув увагу чи ухвалив рішення про те, що вони не можуть бути залучені до справи.

Та, з нашої точки зору, саме доказів невинуватості Марківа судом було відхилено найбільше.

Тому ми будемо працювати над тим, що є у справі, але водночас ми проводимо певну роботу для того, щоб або знайти нові докази на підтримку нашої позиції, або звернути увагу суду, що на ті чи інші докази потрібно подивитися з іншої сторони.

– Чи проводилися якісь спільні слідчі дії разом із італійськими правоохоронцями на території України?

– О.Ч.: Певні слідчі дії проводилися, але вони були обмежені тим, що та територія, на якій трапилася трагедія, була певний час окупована. І другий момент, це те, що це був тільки початок війни, коли навіть влада не знала, що і як робити.

Слідчі дії відбувалися зокрема й на місці трагедії. І матеріали справи про це говорять. Але, як я розумію, головна претензія з італійської сторони полягає в тому, що не було повного контакту з ними.

ВІталій Марків

– Тобто, слідчі дії проводилися лише з українською стороною?

– О.Ч.: Так, вони просилися приїхати на місце трагедії, але така можливість їм не була надана. І були ще певні обставини, з яких був зроблений висновок, що українська сторона не йде на контакт, не рухається назустріч. Оцінки цьому можна давати різні. З нашої точки зору, це було не так. Треба мати на увазі, що це було, по суті, початком війни, і це також треба було враховувати.

Але зараз ми намагаємося зробити максимум, щоб показати те, що проводиться робота з пошуку реальних винних у цьому злочині. І навіть в тому разі, якщо на час розгляду справи апеляційної інстанції це не відбудеться, українські правоохоронці працюють на тим, щоб встановити реальні обставини загибелі двох людей та поранення третьої.

Наскільки мені відомо, у жовтні слідство було передано до МВС, і з того часу досудове розслідування активізувалося. Це ми бачимо за тими матеріалами, які відповідно до закону отримуємо.

– Трагедія трапилася у травні 2014, а Марківа затримують в Італії у 2017 році. Весь цей час італійські правоохоронні органи повідомляли про проведення досудового розслідування стосовно Марківа?

– О.Ч.: Так, певний час італійська сторона неодноразово зверталася щодо цього і через дипломатичний напрямок, і через систему правоохоронних органів.

З цього можна було зробити висновок, що певні слідчі дії ведуться – і не тільки українською стороною, а й італійською. Але чому затримали саме тоді і саме Марківа – має встановити апеляційний суд.

Тому що до суду першої інстанції у нас багато питань, на які ми не отримали відповіді. Дуже сподіваємося, що це відбудеться в апеляційній інстанції, яка ухвалить законне та обґрунтоване рішення та звільнить Марківа як особу, що ніяк не пов'язана з цим злочином.

– Якщо апеляційний суд залишить вирок у силі, які є можливості для подальшого оскарження?

– О.Ч.: Відповідно до чинного італійського законодавства, ці справа, як і в першій, так і у другій інстанції, розглядається судом присяжних. Це не зовсім та класична система, до якої ми звикли, дивлячись американські фільми, де у складі присяжних є 12 осіб, не причетних до судової системи. Тут їхній склад менший і вони співпрацюють із професійними суддями.

Звісно, ми сподіваємося на справедливий вирок суду другої інстанції, але також розглядаємо і той варіант, що він залишить у силі вирок першої інстанції. Тоді є Касаційний суд, де справа розглядається тільки професійними суддями, без присяжних.

Віталій Марків "Радіо Свобода"

Там можливості оскарження ще більш обмежені, але така інстанція є.

Звісно, є ще Європейський суд із прав людини. Через те, що справа резонансна і, на нашу думку, мість цілу низку порушень базових прав та свобод пана Марківа, ми сподіваємося, що ЄСПЛ швидко візьме її до розгляду, адже особа перебуває у в'язниці, маючи такий страшний вирок – 24 роки, тому ми готові й до цього.

– Який вплив матиме рішення ЄСПЛ на італійські суди?

– О.Ч.: Рішення ЄСПЛ є обов'язковим, тому, звісно, воно має бути виконано негайно. В цьому суді ухвалюється не законність чи незаконність рішення, він оцінює, чи були порушені базові права і свободи людини під час винесення цього вироку. І ми говоримо про те, що вони були суттєво порушені вже у суді першої інстанції.

– Ви недавно зустрічалися з Віталієм, як він почувається?

– О.Ч.; І фізично і психологічно він намагається тримати себе у хорошій формі. Впевнений у тому, що суд ухвалить законне рішення і звільнить його. Був шокований тим вироком, який виніс суд першої інстанції. Але сподівається на краще.

– Чи є у Марківа зв'язок із зовнішнім світом?

– О. Ч.: Наскільки нам відомо, він постійно зустрічається з нашим консулом, у адвокатів також є постійний доступ до свого підзахисного. Він може зустрічатися з мамою та іншими візитерами, але для таких відвідин у нього є обмежений час на місяць.

Крім того, він має право отримувати передачі, продукти харчування, книжки тощо. Він постійно читає, вчиться, розвивається. Навіть заявив, що хоче бути юристом, коли вийде з в'язниці.

І хоча це заклад із досить жорстким режимом, він має право на прогулянки, на заняття спортом та на свій вільний час.

– Апеляцію ви маєте подати у 20-их числах листопада, а коли має відбутися перше засідання суду?

– О.Ч.: Нас орієнтують на лютий-березень. На нашу думку, це, звісно, дуже довгий термін, але наші колеги стверджують, що це великий крок назустріч, крім того, вони будуть робити все, аби максимально прискорити цю дату.

Скільки часу займе сам розгляд справи – ми прогнозувати не можемо, на жаль.

– Наскільки важлива медійна підтримка цієї справи?

– О.Ч.: З точки зору адвоката, звісно, все, що йде на користь клієнту, має бути зроблено. І пан Марків, і його рідні, і наша діаспора в Італії, а також пересічні громадяни, держоргани мусять бачити, що є підтримка, що Україна не кидає своїх.

Також потрібно донести те, що відсутність співробітництва між країнами в цій справі була виключно непорозумінням, і що справжня Україна робить усе, щоб своїх громадян, які зі зброєю у руках захищали свою державу, захищають їх так само.

Акція на підтримку Віталія Марківа

Медійна підтримка має бути.

Л.Т.:Звісно, потрібно висвітлювати всі подібні несправедливі вироки, тому що кожен має право на справедливий суд, право захищатися від обвинувачення, і це передбачено Європейською конвенцією з прав людини.

Якщо дивитися з правової точки зору на достатність, допустимість та належність доказів, то ми вважаємо, що вина Віталія Марківа не доведена. Тому що за таких обставин та умов, ті події, які зазначені в обвинуваченні щодо Марківа, вони взагалі не могли мати місце.

Сам вирок неправосудний, він не зазначає про те, що вина Марківа доведена, і таке враження складається, що Віталій став, ну, чи не цапом відбувайлом.

Другу частину інтерв'ю, до якої доєднається заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, читайте незабаром.

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