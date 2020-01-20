"Відчуваю себе м'ясом!" Волонтер порівняв прощання з "красивим літаком" і "вантажем-200": українці розділилися

Волонтер Сергій Голтва заявив, що церемонія прощання з жертвами катастрофи українського Boeing 737 в Ірані перетворилася в шоу, тоді як загиблих на Донбасі військовослужбовців зустрічають без подібних почестей.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook 19 січня. Чоловік написав, що його повідомлення "не для обговорення", однак воно зібрало безліч полярних коментарів.

"Бачу в новинах цей красивий літак, який привіз загиблих в авіакатастрофі, цей дорогущий кортеж катафалків під кожного загиблого, і плачу. Плачу не від того, що шкода цих людей, а від цього шику!" – заявив Голтва.

Колаж

Він запитав у читачів, чи знають вони, як доставляють для похорону тіла загиблих на Донбасі.

"У більшості випадків їх привозять волонтери, які переобладнали свої мікроавтобуси під авторефрижератори з великим написом "Вантаж 200", – зазначив блогер. Він додав, що часто волонтери шукають гроші для сторонньої допомоги в похоронах.

Волонтер заявив, що "відчуває себе м'ясом". "Життя захисника перетворилося на звичайну математичну цифру на папері або ще гірше – в пікселі на комп'ютері", – написав він.

Користувачі мережі відповіли Голтві під постом, а також поставили йому понад 8 тисяч лайків.

"У нас уже стільки захисників загинули, що кожен день повинен починатися з хвилини мовчання, щоб нагадати, що в країні – війна і гинуть люди", – зазначив один із коментаторів.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 18-19 січня на Донбасі в результаті обстрілів загинули два воїни з 72-ї бригади Чорних Запорожців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!