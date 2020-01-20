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20 січня • оновлено в 21:51
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"Відчуваю себе м'ясом!" Волонтер порівняв прощання з "красивим літаком" і "вантажем-200": українці розділилися

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Волонтер Сергій Голтва заявив, що церемонія прощання з жертвами катастрофи українського Boeing 737 в Ірані перетворилася в шоу, тоді як загиблих на Донбасі військовослужбовців зустрічають без подібних почестей.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook 19 січня. Чоловік написав, що його повідомлення "не для обговорення", однак воно зібрало безліч полярних коментарів.

"Бачу в новинах цей красивий літак, який привіз загиблих в авіакатастрофі, цей дорогущий кортеж катафалків під кожного загиблого, і плачу. Плачу не від того, що шкода цих людей, а від цього шику!" – заявив Голтва.

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"Відчуваю себе м'ясом!" Волонтер порівняв прощання з "красивим літаком" і "вантажем-200": українці розділилися

Колаж

Він запитав у читачів, чи знають вони, як доставляють для похорону тіла загиблих на Донбасі.

"У більшості випадків їх привозять волонтери, які переобладнали свої мікроавтобуси під авторефрижератори з великим написом "Вантаж 200", – зазначив блогер. Він додав, що часто волонтери шукають гроші для сторонньої допомоги в похоронах.

Волонтер заявив, що "відчуває себе м'ясом". "Життя захисника перетворилося на звичайну математичну цифру на папері або ще гірше – в пікселі на комп'ютері", – написав він.

Користувачі мережі відповіли Голтві під постом, а також поставили йому понад 8 тисяч лайків.

"У нас уже стільки захисників загинули, що кожен день повинен починатися з хвилини мовчання, щоб нагадати, що в країні – війна і гинуть люди", – зазначив один із коментаторів.

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Як писав OBOZREVATEL, 18-19 січня на Донбасі в результаті обстрілів загинули два воїни з 72-ї бригади Чорних Запорожців.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
розбився літак МАУ Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В принципе он прав,да в дтп гибнет каждый день больше и ничего а тут прям трагедия,они то знали за что туда летали и им платили не по 10000 гривень,самолёт опасная работа и они это знали !
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
похороны ,дело печальное,и нет нужды превращать все в шоу.
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