Над світом зійшов "бобровий" Місяць: яскраві фото останньої повні осені

Дар'я Дурова Суспільство 23:16, 30.11.2020 Оновлено: 23:41, 30.11.2020

В останній день осені, в понеділок, 30 листопада, над світом зійшов повний Місяць, який називають ще "бобровим".

Така назва з'явилася через народні повір'я: нібито бобри в цей час дуже активні та будують греблі, щоб підготуватися до зими. Фотографії повні почали масово публікувати в Twitter (щоб подивитися знімки та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повний Місяць 30 листопада
Twitter / outoftownimages
Арізона (США).
Twitter / Travis

Крім цього, в цей день відбулося напівтіньове місячне затемнення, проте із Землі його не видно. Жителі деяких регіонів можуть спостерігати лише незначне зменшення яскравості місячного диска або ж затемнення з одного краю Місяця.

Це пояснюється положенням Сонця, Землі та Місяця: вони розмістилися не на одній прямій лінії, як це відбувається під час повного затемнення. Супутник Землі в цей час розміщений у межах півтіні планети й освітлений непрямими сонячними променями.

Схема напівтіньового затемнення. Півтінь – сіра область
TimeAndDate.com

Листопадова повня має й інші назви: "морозний Місяць", "Місяць мертвих", "божевільний Місяць".

Пропонуємо подивитися фото "бобрового" Місяця, зроблені в різних куточках світу:

Повний місяць
Twitter / Procrastination Station
Схід місяця над Стоунхенджем (Великобританія).
Twitter / Stonehenge UK
Повний місяць над Пуч-де-Мисан в Санта-Еулалія (Іспанія).
Twitter / Discover Ibiza
Місяць над горизонтом Сан-Франциско (США).
Twitter / CarlosAvilaGonzalez
Сан Франциско.
Twitter / CarlosAvilaGonzalez
Місяць над горизонтом Сан-Франциско.
Twitter / CarlosAvilaGonzalez
Місяць над Сан-Франциско.
Twitter / CarlosAvilaGonzalez
Місяць 30 листопада
Twitter / Nunzio
Місяць
Twitter / Nunzio
Повний місяць у останній день осені
Twitter / Simon King
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Twitter / simon c woodley
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Twitter / simon c woodley
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Twitter / simon c woodley
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Twitter / simon c woodley
Повний місяць 30 листопада
Twitter / MiMi Paris
Фото явища показали користувачі соцмереж
Twitter / Epiphany Appleseed
Супутник опинився в півтіні Землі
Twitter / Sue Billcliffe
Супутник Землі
Twitter / Sue Billcliffe
"Бобровий" Місяць у 2020 році
Twitter / Sue Billcliffe
Повня відбулася 30 листопада
Twitter / Sue Billcliffe
Місяць фотографували жителі різних куточків світу
Twitter / Peace Love Light
Місяць над островом Меррітт, Флорида (США).
Twitter / Joy Mosdell
Місяць на сході Сонця
Twitter / Ann Daniels
Повний місяць у понеділок, 30 листопада
Twitter / MRP Pics

Як писав OBOZREVATEL, 23 листопада в Китаї пройшов успішний запуск у космос важкої ракети-носія "Чанчжен-5" (Chang'e-5). Космічний апарат повинен повернутися на Землю і вперше в історії китайської космонавтики доставити дослідникам зразки місячного ґрунту та гірських порід.

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