Над світом зійшов "бобровий" Місяць: яскраві фото останньої повні осені

В останній день осені, в понеділок, 30 листопада, над світом зійшов повний Місяць, який називають ще "бобровим".

Така назва з'явилася через народні повір'я: нібито бобри в цей час дуже активні та будують греблі, щоб підготуватися до зими. Фотографії повні почали масово публікувати в Twitter (щоб подивитися знімки та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повний Місяць 30 листопада Twitter / outoftownimages

Арізона (США). Twitter / Travis

Крім цього, в цей день відбулося напівтіньове місячне затемнення, проте із Землі його не видно. Жителі деяких регіонів можуть спостерігати лише незначне зменшення яскравості місячного диска або ж затемнення з одного краю Місяця.

Це пояснюється положенням Сонця, Землі та Місяця: вони розмістилися не на одній прямій лінії, як це відбувається під час повного затемнення. Супутник Землі в цей час розміщений у межах півтіні планети й освітлений непрямими сонячними променями.

Схема напівтіньового затемнення. Півтінь – сіра область TimeAndDate.com

Листопадова повня має й інші назви: "морозний Місяць", "Місяць мертвих", "божевільний Місяць".

Пропонуємо подивитися фото "бобрового" Місяця, зроблені в різних куточках світу:

Повний місяць Twitter / Procrastination Station

Схід місяця над Стоунхенджем (Великобританія). Twitter / Stonehenge UK

Повний місяць над Пуч-де-Мисан в Санта-Еулалія (Іспанія). Twitter / Discover Ibiza

Місяць над горизонтом Сан-Франциско (США). Twitter / CarlosAvilaGonzalez

Сан Франциско. Twitter / CarlosAvilaGonzalez

Місяць над горизонтом Сан-Франциско. Twitter / CarlosAvilaGonzalez

Місяць над Сан-Франциско. Twitter / CarlosAvilaGonzalez

Місяць 30 листопада Twitter / Nunzio

Місяць Twitter / Nunzio

Повний місяць у останній день осені Twitter / Simon King

Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць Twitter / simon c woodley

Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць Twitter / simon c woodley

Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць Twitter / simon c woodley

Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць Twitter / simon c woodley

Повний місяць 30 листопада Twitter / MiMi Paris

Фото явища показали користувачі соцмереж Twitter / Epiphany Appleseed

Супутник опинився в півтіні Землі Twitter / Sue Billcliffe

Супутник Землі Twitter / Sue Billcliffe

"Бобровий" Місяць у 2020 році Twitter / Sue Billcliffe

Повня відбулася 30 листопада Twitter / Sue Billcliffe

Місяць фотографували жителі різних куточків світу Twitter / Peace Love Light

Місяць над островом Меррітт, Флорида (США). Twitter / Joy Mosdell

Місяць на сході Сонця Twitter / Ann Daniels

Повний місяць у понеділок, 30 листопада Twitter / MRP Pics

Як писав OBOZREVATEL, 23 листопада в Китаї пройшов успішний запуск у космос важкої ракети-носія "Чанчжен-5" (Chang'e-5). Космічний апарат повинен повернутися на Землю і вперше в історії китайської космонавтики доставити дослідникам зразки місячного ґрунту та гірських порід.