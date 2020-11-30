Над світом зійшов "бобровий" Місяць: яскраві фото останньої повні осені

В останній день осені, в понеділок, 30 листопада, над світом зійшов повний Місяць, який називають ще "бобровим".

Така назва з'явилася через народні повір'я: нібито бобри в цей час дуже активні та будують греблі, щоб підготуватися до зими. Фотографії повні почали масово публікувати в Twitter (щоб подивитися знімки та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім цього, в цей день відбулося напівтіньове місячне затемнення, проте із Землі його не видно. Жителі деяких регіонів можуть спостерігати лише незначне зменшення яскравості місячного диска або ж затемнення з одного краю Місяця.

Це пояснюється положенням Сонця, Землі та Місяця: вони розмістилися не на одній прямій лінії, як це відбувається під час повного затемнення. Супутник Землі в цей час розміщений у межах півтіні планети й освітлений непрямими сонячними променями.

Листопадова повня має й інші назви: "морозний Місяць", "Місяць мертвих", "божевільний Місяць".

Пропонуємо подивитися фото "бобрового" Місяця, зроблені в різних куточках світу:

trying to get some vid of the full moon. then something it appeared. what was that? 😱 pic.twitter.com/P41acTzHiz - Datzwe (@datzwekinse) November 30, 2020

月光 浴 す る じ ょ し ゅ あ く ん を タ イ ム ラ プ ス で 撮 影 し て み ま し た 🌕️🐰✨



雲がかなり出てきた中, #満月が見れてラッキーうさぎさん🐰🍀Lucky Happy🍀 #FullMoon #双子座満月#ビーバームーン#BeaverMoon #イマソラpic.twitter.com/2qoss9KB14 - WPI ☆ミ417S4 (シイナ)とじょしゅ🐥じょしゅあ🐰 (@ wpi417s4) November 30, 2020

Як писав OBOZREVATEL, 23 листопада в Китаї пройшов успішний запуск у космос важкої ракети-носія "Чанчжен-5" (Chang'e-5). Космічний апарат повинен повернутися на Землю і вперше в історії китайської космонавтики доставити дослідникам зразки місячного ґрунту та гірських порід.