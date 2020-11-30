Над світом зійшов "бобровий" Місяць: яскраві фото останньої повні осені

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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  • В останній день осені жителі різних країн світу спостерігали "боброву" повню і напівтіньове місячне затемнення

  • Повне затемнення супутника Землі відбудеться 26 травня 2021 року

Бобровий Місяць-2020

В останній день осені, в понеділок, 30 листопада, над світом зійшов повний Місяць, який називають ще "бобровим".

Така назва з'явилася через народні повір'я: нібито бобри в цей час дуже активні та будують греблі, щоб підготуватися до зими. Фотографії повні почали масово публікувати в Twitter (щоб подивитися знімки та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Повний Місяць 30 листопада
Арізона (США).

Крім цього, в цей день відбулося напівтіньове місячне затемнення, проте із Землі його не видно. Жителі деяких регіонів можуть спостерігати лише незначне зменшення яскравості місячного диска або ж затемнення з одного краю Місяця.

Це пояснюється положенням Сонця, Землі та Місяця: вони розмістилися не на одній прямій лінії, як це відбувається під час повного затемнення. Супутник Землі в цей час розміщений у межах півтіні планети й освітлений непрямими сонячними променями.

Схема напівтіньового затемнення. Півтінь – сіра область

Листопадова повня має й інші назви: "морозний Місяць", "Місяць мертвих", "божевільний Місяць".

Пропонуємо подивитися фото "бобрового" Місяця, зроблені в різних куточках світу:

Повний місяць
Схід місяця над Стоунхенджем (Великобританія).
Повний місяць над Пуч-де-Мисан в Санта-Еулалія (Іспанія).
Місяць над горизонтом Сан-Франциско (США).
Сан Франциско.
Місяць над горизонтом Сан-Франциско.
Місяць над Сан-Франциско.
Місяць 30 листопада
Місяць
Повний місяць у останній день осені
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Користувачам вдалося зняти "бобровий" Місяць
Повний місяць 30 листопада
Фото явища показали користувачі соцмереж
Супутник опинився в півтіні Землі
Супутник Землі
"Бобровий" Місяць у 2020 році
Повня відбулася 30 листопада
Місяць фотографували жителі різних куточків світу
Місяць над островом Меррітт, Флорида (США).
Місяць на сході Сонця
Повний місяць у понеділок, 30 листопада

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