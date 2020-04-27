Блювота та нестерпний біль: медсестра перед смертю описала страшні симптоми COVID-19

Тимур Григоренко Суспільство 09:42, 27.04.2020 Оновлено: 09:42, 27.04.2020

У Британії медсестра Анжела Каннінгем описала свої "болісні" симптоми перед смертю від коронавірусу COVID-19. Її рвало, та мучили м'язові болі.

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Останні дні життя медикиня провела на апараті ШВЛ і померла в лікарняній палаті, пише Mirror.

З моменту зараження жінка перебувала на самоізоляції будинку. У соцмережі вона писала, що у неї "не було ні кашлю, ні болю в грудях, тільки нестерпний біль в м'язах і суглобах" за кілька днів до надходження в лікарню. Також її кілька днів рвало.

Анжела Каннінгем
Mirror

Молодший брат описав свою сестру як "до біса гарну жінку", додавши, що вона померла, "роблячи те, що любила".

"Моя гордість і любов до моєї старшої сестри Енджі ніколи не може бути виміряна. Я не можу повірити, що більше ніколи її не побачу. Я так сильно тебе люблю, сестричка", – написав він у Facebook.

Каннінгем пропрацювала медсестрою більше 30 років, а глава правління охорони здоров'я Ральф Робертс виступив із заявою від імені спустошених колег і сім'ї.

Співробітники говорили про неї, як про "дуже шановану та цінну колегу" в лікарні, яка "надавала дивовижну допомогу пацієнтам". Інші співробітники клініки описували її, як "одну на мільйон".

Лікарня, в якій працювала медсестра
Mirror

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська лікар назвала абсолютно нові симптоми коронавірусу.

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